الراحلون عن الأهلي.. الجونة أكبر المستفيدين.. ومؤمن زكريا آخرهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

مع الصفقات الجديدة التي دعم بها الأهلي صفوفه خلال الميركاتو الجاري، تضاءلت فرص بقاء أكثر من لاعب في القلعة الحمراء، مما دفعهم للرحيل لخوض تجربة أخرى في ناد جديد، لكن حتى الآن لم يستغن النادي عن أي لاعب.

ودعّم الأهلي صفوفه بسبع صفقات في فترة الانتقالات الجارية، بضم كل من محمد محمود ومحمود وحيد وحسين الشحات وحمدي فتحي وياسر إبراهيم الأنجولي جيرالدو، بجانب استعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي.

وتستهدف إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب منح الفرصة للاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي مع الفريق، بهدف تحقيق استفادة فنية ومادية عن طريق إعارتهم، ومادية فقط من البيع النهائي على النحو التالي:

- 3 لاعبين إلى الجونة:

حصل الجونة خلال الميركاتو الجاري على خدمات الثلاثي الشاب محمود الجزار وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري (2018-19).

ولم يخض هذا الثلاثي سوى لقاء وحيد أمام الترسانة بكأس مصر في شهر أكتوبر الماضي، وانتهى بفوز الأهلي بنتيجة (3-2).

- عمار حمدي إلى الاتحاد:

تعاقد الاتحاد السكندري مع صانع الألعاب عمار حمدي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، ليصبح صاحب الـ19 عامًا لاعبًا في صفوف زعيم الثغر حتى نهاية الموسم الجاري (2018-19).

وكان الأهلي ضم عمار حمدي في بداية الموسم الجاري قادمًا من النصر القاهرة في صفقة كلفت الخزينة الحمراء 10 ملايين جنيه، إلا أن صعوبة حصوله على فرصة المشاركة في المباريات شجّعت الجهاز الفني على إعارته.

- عمرو بركات إلى سموحة:

انضم لاعب الوسط عمرو بركات إلى سموحة لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة من الأهلي، ضمن صفقة التعاقد مع المدافع ياسر إبراهيم.

وكان الأهلي تعاقد في يناير 2017 مع عمرو بركات قادمًا من ليرس البلجيكي مقابل 250 ألف دولار، لكن صاحب الـ27 عامًا تم قيده ضمن قائمة الانتظار بعد فسخ عقده مع الشباب السعودي في يوليو الماضي.

- ساليف كوليبالي إلى الشرطة:

بعد رفض عرض الفتح السعودي، انتقل المدافع المالي ساليف كوليبالي إلى الشرطة العراقي لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري، في صفقة أنعشت خزائن الأهلي بمبلغ 200 ألف دولار.

وكان الأهلي تعاقد مع صاحب الـ30 عامًا في يوليو الماضي قادمًا من مازيمبي الكونجولي في صفقة انتقال حر، وشارك كوليبالي مع الفريق في 22 مباراة أحرز خلالهم ثلاثة أهداف.

- صبري رحيل إلى الاتحاد:

في صفقة مفاجئة، أعلن الاتحاد السكندري تعاقده مع الظهير الأيسر صبري رحيل لمدة موسمين ونصف بشكل نهائي.

وتعثر انتقال اللاعب إلى بيراميدز على سبيل الإعارة بعد أيام قليلة من إتمام الصفقة، بعد تمسك المدرب حسام حسن بعودة أحمد توفيق لبيراميدز بعد 6 أشهر، ورفض الاستغناء عنه نهائيًا ضمن الصفقة.

صاحب الـ31 عامًا خاض 106 مباراة مع الأهلي منذ انتقاله للأحمر قادمًا من الزمالك بعد نهاية عقده مع الأبيض في صيف 2013.

- مؤمن زكريا إلى أُحد:

آخر الراحلين عن الأهلي بشكل رسمي كان مؤمن زكريا الذي انتقل إلى أُحد متذيل الدوري السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مقابل 150 ألف دولار.

صاحب الـ30 عامًا خرج مؤخرًا من حسابات المدرب مارتن لاسارتي ولم يتم قيده في القائمة الإفريقية، ليصر على الخروج مُعاراً للبحث عن المشاركة أساسيًا واستعادة مستواه من جديد.

- لاعبان على أعتاب الرحيل:

وافق ميدو جابر على العودة إلى مصر المقاصة سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، وفقًا لما أكده مصدر مسؤول في النادي الفيومي، ويتبقى فقط إنهاء الأمور مع الأهلي والاتفاق على شكل الصفقة.

صاحب الـ23 عامًا، الذي سبق وأعلن الاتحاد السكندري رغبته في ضمه، انضم إلى الأهلي في أغسطس 2016، لكن اللاعب لم يخض سوى ست مباريات فقط مع الأحمر هذا الموسم.

ويعد أكرم توفيق قريبا من الرحيل عن الأهلي، بعدما تقدم نادي الشباب السعودي بعرض رسمي للاستفادة من خدماته، مع وجود رغبة من ناديي مصر المقاصة والاتحاد السكندري بضمه أيضًا هذا الميركاتو.

توفيق البالغ من العمر 21 عامًا انتقل إلى الأهلي قادمًا من إنبي في صيف 2016، لم يظهر في قائمة أي مباراة تحت قيادة مارتن لاسارتي، إذ لم يخض سوى ثلاث مباريات فقط في بطولة الدوري.