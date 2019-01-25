مران الزمالك.. جلسة بين جروس واللاعبين.. وتدريبات استشفائية للأساسيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، تدريبا استعدادا لمواجهة المقاصة، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الزمالك شهد قبل انطلاقته جلسة عقدها السويسري جروس المدير الفني للزمالك مع اللاعبين.

وخلال الجلسة، طالب جروس لاعبي الزمالك بضرورة إغلاق ملف مباراة بيراميدز الأخيرة، من أجل التركيز في اللقاء المقبل، معربا عن سعادته بأداء اللاعبين في مباراة بيراميدز وكان يتمنى تحقيق الفوز في المباراة.

وشهد مران الفريق الأبيض، خوض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة بيراميدز بالأمس تدريبات استشفائية في الجيم الخاص بالنادي تحت إشراف مدرب الأحمال ومحلل الأداء.

وجاء تفضيل الجهاز الفني لفريق الزمالك خوض اللاعبين الأساسيين للتدريبات الاستشفائية حتى لا يتعرضون للإجهاد قبل المباراة المقبلة أمام المقاصة.

وخضع البدلاء والمستبعدون في فريق الزمالك لتدريبات بدنية وفنية، بناء على تعليمات من السويسري جروس، مدرب الفريق.

ومن المقرر أن يبدأ جروس في دراسة الفريق الفيومي خلال الفترة الحالية للاستقرار على نقاط القوة في الفريق المنافس عن طريق متابعة تسجيلا للقاء المقاصة الأخير أمام الأهلي في مسابقة الدوري والذي خسره الفريق الفيومي بثلاثية دون رد.

وقرر جروس، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا السبت، على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل استعدادا لمواجهة مصر المقاصة .

وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام بيراميدز في مواجهة الأمس بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري .