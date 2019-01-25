برشلونة ينتظر مساعدة جوارديولا لتسهيل آخر صفقات يناير

تستعد إدارة برشلونة لتقديم عرضًا صادمًا لنادي مانشستر سيتي قبل غلق ميركاتو يناير الحالي، بطلب ضم المدافع الدولي الأرجنتيني “نيكولاس أوتاميندي” كي يكون الصفقة الأخيرة بعد شتاء ساخن جدًا للنادي.

يأمل المدير الفني للبرسا “فالفيردي” أن يساعده مواطنه “جوارديولا”. المدرب الحالي لمانشستر سيتي، لاتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، فلم يتبق سوى أسبوع وينتهي السوق، والبرسا بحاجة ماسة لقلب دفاع طويل القامة، بسبب معاناته مع الإصابات.

وخرج أوتاميندي /30 عامًا/ من خطط جوزيب جوارديولا هذا الموسم، حيث لعب 10 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويرى اللاعب أن ذلك سوف يؤثر على حظوظه في لعب الأدوار الأولى مع الأرجنتين ببطولة كوبا أميركا 2019 المقرر لها في البرازيل.

تعويض الاخفاق

في نفس الوقت الذي تقدم فيها برشلونة بعرضه هذا، يطمح جوارديولا للتعاقد مع المدافع الهولندي الشاب “ماتياس دي ليخت” نظير 50 مليون جنيه إسترليني قبل انضمام برشلونة أو يوفنتوس.

وفشلت إدارة مانشستر سيتي في تأمين توقيع صانع الألعاب الهولندي الموهوب “فرينكي دي يونج” يوم الاربعاء الماضي، بعدما أنفق برشلونة لضمه من أياكس مبلغ 90 مليون يورو، وراتب سنوي 16 مليون يورو.

ويسعى مانشستر سيتي لتعويض أخفاقه السابق مع أياكس، وضم دي ليخت كي يكون لاعبًا أساسيًا بدلاً من كثير الإصابات “كومباني”.

وبالعودة إلى أوتاميندي، فهو خارج حسابات جوارديولا بنسبة كبيرة في ظل تعملق الثلاثي جون ستونز وإيميريك لابورت وفينسينت كومباني.

وكشف جوارديولا في وقت سابق عن شعور أوتاميندي بالإحباط لكثرة جلوسه على الدكة، منذ أن تقلد –بيب– مسؤولية تدريب الفريق خلفًا للمدرب مانويل بيلجريني الذي تعاقد مع أوتاميندي من فالنسيا مقابل 28 مليون جنيه إسترليني.

جوارديولا يعترف

قال جوارديولا “أوتاميندي عندما يلعب يكون سعيد، وعندما لا يلعب فلا يكون كذلك، لكن هذا الوضع لا يخص أوتاميندي وحده بل الجميع يشعر بالشيء نفسه”.

وأضاف “لا شك نحن نرغب في الاحتفاظ بأوتاميندي، لكن كل شيء يعتمد على رغبة اللاعبين واتفاقهم مع وكلائهم. مع ذلك لا أزال أثق في أوتاميندي، فهو رجل يلعب رغم أي مشكلة ويؤدي ما عليه حتى لو تعرض للركل أو إصابة عضلية”.

وأكمل “إنه أمر لا يصدق، ما قلته في الموسم الماضي لا يزال كما هو بالنسبة لي هذا الموسم، لا يهم إذا كان يلعب بانتظام أكثر من الموسم الماضي، أنا مسرور به ولكن يمكنني فهمه، هو يريد لعب المزيد”.