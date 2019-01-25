شوبير: فخورٌ بالتواجد في الوفد واختياري أفضل إعلامي شرف كبير

أحمد شوبير كتب: محمد اللاهوني وعبد الرحمن أبوهاشم أعرب الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، عن سعادته البالغة بعد اختياره أفضل إعلامي حسب الاستطلاع الذي نظمته لجنة الرياضة بالحزب وجريدة وبوابة «الوفد» الإلكترونية تحت شعار «ليلة فى حب المعلق الرياضى المرحوم محمد السباعى»، لأفضل رياضيًّا 2018 فى مصر والوطن العربى. لأفضل رياضيًّا 2018 فى مصر والوطن العربى. وقال أحمد شوبير بعد تكريمه من قبل المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد "فخور بالتواجد في حزب الوفد واختياري أفضل إعلامي وبالنسبة لي هذا شرف كبير". وحضر أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة حزب الوفد، بعد اختياره أفضل إعلامي في مصر لعام 2018، ويعد استطلاع الوفد هو الأكبر فى مصر والمنطقة، حيث شارك فيه ما يقرب من مليون مواطن من قراء بوابة الوفد الإلكترونية، بجانب لفيف من الرياضيين والمدربين والنقاد.

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