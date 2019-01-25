عاطف قنديل: سعيد بتكريم الوفد

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أعرب طارق قنديل عضو مجلس الأهلي، عن سعادته تكريم الوفد حزبًا وجريدة، له، مؤكدًا، أن النادي الأهلي والوفد دائما مرتبط بالوطنية
من جانبه، قال الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، إنه سعيد بتكريم بوابة الوفد له، متمنيًا استمراريته المشاركة في مثل هذه الفعاليات.
وحضر التكريم حسام محرز وفريق عمل يعقوب السعديوجمال العاصي الناقد الرياضي ودكتور طه الطوخي المدير الفني الأسبق لقطاع الناشئين.
ويشهد مقر حزب الوفد الرئيسى مساء اليوم «الجمعة» حفل تكريم الفائزين فى استطلاع الأفضل رياضياً 2018 فى مصر والوطن العربى.
نظم الاستطلاع لجنة الرياضة بالحزب وجريدة وبوابة «الوفد» الالكترونية
يعد استطلاع الوفد هو الأكبر فى مصر والمنطقة، حيث شارك فيه ما يقرب من مليون مواطن من قراء بوابة الوفد الإلكترونية، بجانب لفيف من الرياضيين والمدربين والنقاد.
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