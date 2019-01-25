عاطف قنديل: سعيد بتكريم الوفد

جانب من التكريم

أعرب طارق قنديل عضو مجلس الأهلي، عن سعادته تكريم الوفد حزبًا وجريدة، له، مؤكدًا، أن النادي الأهلي والوفد دائما مرتبط بالوطنية

من جانبه، قال الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، إنه سعيد بتكريم بوابة الوفد له، متمنيًا استمراريته المشاركة في مثل هذه الفعاليات.

وحضر التكريم حسام محرز وفريق عمل يعقوب السعدي

وجمال العاصي الناقد الرياضي ودكتور طه الطوخي المدير الفني الأسبق لقطاع الناشئين.

ويشهد مقر حزب الوفد الرئيسى مساء اليوم «الجمعة» حفل تكريم الفائزين فى استطلاع الأفضل رياضياً 2018 فى مصر والوطن العربى.

نظم الاستطلاع لجنة الرياضة بالحزب وجريدة وبوابة «الوفد» الالكترونية

تحت شعار «ليلة فى حب المعلق الرياضى المرحوم محمد السباعى»، وسوف يقوم المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب بتسليم الدروع للفائزين من اللاعبين والإعلاميين والمدربين والنقاد والإداريين فى مجال الرياضة بحضور كوكبة من نجوم الرياضة والمجتمع.

يعد استطلاع الوفد هو الأكبر فى مصر والمنطقة، حيث شارك فيه ما يقرب من مليون مواطن من قراء بوابة الوفد الإلكترونية، بجانب لفيف من الرياضيين والمدربين والنقاد.