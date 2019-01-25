حضور أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة

احمد شوبير كتب - محمد اللاهوني وعبدالرحمن أبو هاشم حضر أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة حزب الوفد، بعد أختياره أفضل إعلامي في مصر لعام 2018 حسب الاستطلاع الذي نظمته لجنة الرياضة بالحزب وجريدة وبوابة «الوفد» الالكترونية تحت شعار «ليلة فى حب المعلق الرياضى المرحوم محمد السباعى»، لأفضل رياضياً وجريدة وبوابة «الوفد» الالكترونية تحت شعار «ليلة فى حب المعلق الرياضى المرحوم محمد السباعى»، لأفضل رياضياً2018 فى مصر والوطن العربى. ويعد استطلاع الوفد هو الأكبر فى مصر والمنطقة، حيث شارك فيه ما يقرب من مليون مواطن من قراء بوابة الوفد الإلكترونية، بجانب لفيف من الرياضيين والمدربين والنقاد.

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