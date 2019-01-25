قطر تتخطى عقبة كوريا الجنوبية وتتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا

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تأهل المنتخب القطري إلى دور نصف النهائي كأس آسيا بعد الفوز على نظيره الكوري الجنوبي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم، على ستاد مدينة زايد.
سجل عبدالعزيز حاتم هدف اللقاءالوحيد والفوز للمنتخب القطري في الدقيقة 78، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن حارس كوريا الجنوبية من التصدي لها.
وحاول منتخب كوريا الجنوبية إدارك التعادل، لكن تماسك دفاع منتخب قطر حال دون ذلك، لينتهي الوقت الأصلي للقاء وتتأهل قطر لنصف نهائي كأس أسيا.
بذلك ينتظر منتخب قطر الفائز من اللقاء الذي يجمع منتخبي الإمارات واستراليا، لمواجهته في دور نصف نهائي كأس أسيا.
شاهد الملخص وهدف المباراة..
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