جنش ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك

محمود جنش لاعب الزمالك كتب ـ مصطفى جويلي: انتظم محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتدريبات الجماعية المقامه حاليًّا بملعب النادي. النادي. جاء ذلك عقب حصوله علي راحة من المران قبل الأخير استعدادًا للقاء بيراميدز السابق، وذلك من الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى. وأدي الثنائي جنش وعمر صلاح تدريبات قويه تحت إشراف جورتز مدرب الحراس.

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