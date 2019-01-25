طارق قنديل ممثلًا عن مجلس الأهلي في استفتاء الوفد

طارق قنديل كتب - محمد اللاهوني حضر طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ممثلًا عن مجلس إدارة القلعة الحمراء في الاحتفال الخاص بالاستفتاء الذي تنظمه بوابة الوفد لاختيار الأفضل في العام الماضي. لاختيار الأفضل في العام الماضي. وتم اختيار النادي الأهلي كأفضل نادي في مصر مع الزمالك والاتحاد السكندري بحسب استفتاء بوابة الوفد. ويعد استطلاع الوفد هو الأكبر فى مصر والمنطقة، حيث شارك فيه ما يقرب من مليون مواطن من قراء بوابة الوفد الإلكترونية، بجانب لفيف من الرياضيين والمدربين والنقاد.

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