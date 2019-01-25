اونلاين | الآن .. مشاهدة kora online مباراة الامارات اليوم مشاهدة مباراة استراليا اليوم - يلا شوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآن .. مشاهدة kora online مباراة الامارات اليوم مشاهدة مباراة استراليا اليوم - يلا شوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "الخليج 365" بث مباشر لمباراة المنتخب الإماراتي الشقيق أمام نظيره منتخب أستراليا "حامل اللقب" في ربع نهائي بطولة كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات وتستمر حتى يوم 1 فبراير المقبل.

وتقام المباراة في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب "هزاع بن زايد" بحضور حوالي 35 الف متفرج لمساندة الابيض.

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ويسعى منتخب الإمارات صاحب الأرض والجمهور بقيادة المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني للتأهل لنصف النهائي في رحلة البحث عن اللقب الأول لبطولة كأس أسيا فى التاريخ.

وصعد الأبيض لربع النهائي بعد فوز صعب على قيرغيزستان بنتيجة 3 – 2 بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.

بينما تأهل منتخب أستراليا بقيادة المدرب غراهام أرنولد لربع النهائي بعد الفوز على أوزبكستان بركلات الترجيح في رحلة الدفاع عن اللقب الذي توج به في النسخة الماضية.

الآن .. مشاهدة kora online مباراة الامارات اليوم مشاهدة مباراة استراليا اليوم - يلا شوت ومن المتوقع أن يخوض منتخب الإمارات اللقاء بتشكيل مكون من: خالد عيسى – خليفة مبارك – بندر الأحبابي – الحسين صالح – إسماعيل أحمد – محمد أحمد – علي سالمين – ماجد حسن – إسماعيل الحمادي – خلفان مبارك و علي مبخوت.

بينما من المنتظر أن يدخل استراليا اللقاء بتشكيل مكون من : ماتيو ريان – ميلوس ديجينيك – ريان جرانت – مارك ميليجان – عزيز بيهيتش – ماسيمو لونجو – كريستوفر ايكونوميديس – أوير مابيل – جاكسون ايرفين – توم روجيتش – و جيمي ماكلارين.