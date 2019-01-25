اونلاين | كورة ستار live.. مشاهدة مباراة الإمارات واستراليا اليوم مباشر بدون تقطيع | الاسطورة لبث المباريات | livehd7 | تابع لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة ستار live.. مشاهدة مباراة الإمارات واستراليا اليوم مباشر بدون تقطيع | الاسطورة لبث المباريات | livehd7 | تابع لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يتسلح منتخب الإمارات الشقيق بالدعم الجماهير الكبير عندما يواجه نظيره منتخب أستراليا “حامل اللقب” في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب “هزاع بن زايد” في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لاتي تستضيفها الإمارات العربية وتستمر منافساتها حتى يوم 1 فبراير المقبل.
وتأهل الأبيض الإماراتي لربع النهائي بعد فوز صعب على حساب منتخب قيرغيزستان 3 -2 في الوقت الإضافي، بينما صعد منتخب استراليا “حامل اللقب” على حساب أوزبكستان بضربات الترجيح.
مشاهدة مباراة الامارات واستراليا في امم اسيا
مشاهدة مباراة الامارات واستراليا في امم اسيا
مشاهدة مباراة الامارات واستراليا في امم اسيا
مشاهدة مباراة الامارات واستراليا في امم اسيا
ويعول المنتخب الإماراتي على الدعم الجماهير وخبرة نجوم الفريق أحمد خليل وإسماعيل مطر وعلي مبخوت وإسماعيل الحمادي للوصول إلى نصف النهائي في رحلة البحث عن اللقب الآسيوي الأول.
في المقابل يحاول “الكنجارو” تخطي أصحاب الأرض والدفاع عن اللقب الذي توج به للمرة الأولى عام 2015.
موعد مباراة الامارات واستراليا والقنوات الناقلة لها:-
يتسلح منتخب الإمارات الشقيق بالدعم الجماهير الكبير عندما يواجه نظيره منتخب أستراليا “حامل اللقب” في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب “هزاع بن زايد” في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لاتي تستضيفها الإمارات العربية وتستمر منافساتها حتى يوم 1 فبراير المقبل.
وتأهل الأبيض الإماراتي لربع النهائي بعد فوز صعب على حساب منتخب قيرغيزستان 3 -2 في الوقت الإضافي، بينما صعد منتخب استراليا “حامل اللقب” على حساب أوزبكستان بضربات الترجيح.
مشاهدة مباراة الامارات واستراليا في امم اسيا
مشاهدة مباراة الامارات واستراليا في امم اسيا
مشاهدة مباراة الامارات واستراليا في امم اسيا
مشاهدة مباراة الامارات واستراليا في امم اسيا
موعد مباراة الامارات واستراليا والقنوات الناقلة لها:-
البطولة : كأس آسيا 2019 (ربع نهائي).
القنوات الناقلة : بي إن ماكس HD1 + الكأس إكسترا HD1 .
الملعب : هزاع بن زايد .
المعلقين : حفيظ دراجي (بي ان) + سمير اليعقوبي (الكأس) .
موعد المباراة :
7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
6:00 مساءاً بتوقيت مصر .
6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
7:00 مساءاً بتوقيت العراق .
6:00 مساءاً بتوقيت السودان .
7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
5:00 مساءاً بتوقيت تونس .
5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
5:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
7:00 مساءاً بتوقيت قطر.
4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
ويعول المنتخب الإماراتي على الدعم الجماهير وخبرة نجوم الفريق أحمد خليل وإسماعيل مطر وعلي مبخوت وإسماعيل الحمادي للوصول إلى نصف النهائي في رحلة البحث عن اللقب الآسيوي الأول.
في المقابل يحاول “الكنجارو” تخطي أصحاب الأرض والدفاع عن اللقب الذي توج به للمرة الأولى عام 2015.
وصل منتخب الإمارات إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم بفوزه على قيرغيزستان بثلاثية لهدفين بعد التمديد مساء الإثنين، في مباراتهما التي أقيمت على إستاد مدينة زايد الرياضية بأبو ظبي.
وأحرز خميس إسماعيل الهدف الأول للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 15، ليعادل ميرلان ميرزيف النتيجة بالدقيقة 26، فيما سجل علي مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة 64.
واستطاع تورسونالي روستاموف التعديل لصالح قيرغيزستان بالدقيقة 91، قبل أن يسجل أحمد خليل هدف الفوز للإمارات في الدقيقة 103 من ركلة جزاء.
وسينتظر منتخب الإمارات مباراة قوية للغاية أمام نظيره الأسترالي في ربع النهائي يوم الاثنين المقبل.
وتأهل منتخب أستراليا إلى الدور ربع النهائي بفوزه على أوزبكستان بركلات الترجيح (4-2)، بعدما انتهت المباراة التي جرت على ملعب خليفة بن زايد بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي، والإضافي.
وأحبط المنتخب الأسترالي طموحات نظيره الأوزبكي الذي سعى لتحقيق المفاجأة بإقصاء حامل اللقب مبكرًا، لكن حارسه ماثيو رايان قاده للتأهل بفضل تصديه لركلتي ترجيح.
وتمكن منتخب اليابان من إقصاء نظيره السعودي من دور الستة عشر للبطولة، بالفوز عليه بهدف نظيف بملعب الشارقة.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20 عن طريق المدافع تاكيهيرو تومياسو، ليتأهل منتخب اليابان لمقابلة فيتنام في ربع النهائي، بعدما تمكنت من إقصاء الأردن الأحد بركلات الترجيح.
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