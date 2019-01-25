اونلاين | كورة ستار live.. مشاهدة مباراة الإمارات واستراليا اليوم مباشر بدون تقطيع | الاسطورة لبث المباريات | livehd7 | تابع لايف

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يتسلح منتخب الإمارات الشقيق بالدعم الجماهير الكبير عندما يواجه نظيره منتخب أستراليا “حامل اللقب” في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب “هزاع بن زايد” في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لاتي تستضيفها الإمارات العربية وتستمر منافساتها حتى يوم 1 فبراير المقبل.

وتأهل الأبيض الإماراتي لربع النهائي بعد فوز صعب على حساب منتخب قيرغيزستان 3 -2 في الوقت الإضافي، بينما صعد منتخب استراليا “حامل اللقب” على حساب أوزبكستان بضربات الترجيح.

مشاهدة مباراة الامارات واستراليا في امم اسيا

مشاهدة مباراة الامارات واستراليا في امم اسيا

مشاهدة مباراة الامارات واستراليا في امم اسيا

مشاهدة مباراة الامارات واستراليا في امم اسيا

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ويعول المنتخب الإماراتي على الدعم الجماهير وخبرة نجوم الفريق أحمد خليل وإسماعيل مطر وعلي مبخوت وإسماعيل الحمادي للوصول إلى نصف النهائي في رحلة البحث عن اللقب الآسيوي الأول.

في المقابل يحاول “الكنجارو” تخطي أصحاب الأرض والدفاع عن اللقب الذي توج به للمرة الأولى عام 2015.

موعد مباراة الامارات واستراليا والقنوات الناقلة لها:-

يتسلح منتخب الإمارات الشقيق بالدعم الجماهير الكبير عندما يواجه نظيره منتخب أستراليا “حامل اللقب” في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب “هزاع بن زايد” في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لاتي تستضيفها الإمارات العربية وتستمر منافساتها حتى يوم 1 فبراير المقبل. وتأهل الأبيض الإماراتي لربع النهائي بعد فوز صعب على حساب منتخب قيرغيزستان 3 -2 في الوقت الإضافي، بينما صعد منتخب استراليا “حامل اللقب” على حساب أوزبكستان بضربات الترجيح. مشاهدة مباراة الامارات واستراليا في امم اسيا مشاهدة مباراة الامارات واستراليا في امم اسيا مشاهدة مباراة الامارات واستراليا في امم اسيا مشاهدة مباراة الامارات واستراليا في امم اسيا موعد مباراة الامارات واستراليا والقنوات الناقلة لها:- ​​​​​​​البطولة : كأس آسيا 2019 (ربع نهائي). القنوات الناقلة : بي إن ماكس HD1 + الكأس إكسترا HD1 . الملعب : هزاع بن زايد . المعلقين : حفيظ دراجي (بي ان) + سمير اليعقوبي (الكأس) . موعد المباراة : 7:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 6:00 مساءاً بتوقيت مصر . 6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 6:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 6:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 6:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 7:00 مساءاً بتوقيت العراق . 6:00 مساءاً بتوقيت السودان . 7:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 5:00 مساءاً بتوقيت تونس . 5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 5:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 7:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 7:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 7:00 مساءاً بتوقيت قطر. 4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT . ويعول المنتخب الإماراتي على الدعم الجماهير وخبرة نجوم الفريق أحمد خليل وإسماعيل مطر وعلي مبخوت وإسماعيل الحمادي للوصول إلى نصف النهائي في رحلة البحث عن اللقب الآسيوي الأول. في المقابل يحاول “الكنجارو” تخطي أصحاب الأرض والدفاع عن اللقب الذي توج به للمرة الأولى عام 2015.