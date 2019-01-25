اونلاين | يلا شوت UAE .. مشاهدة بث مباشر مباراة الامارات واستراليا | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

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يتابع عشاق الكرة العربية والآسيوية الصدام المرتقب بين منتخب الإمارات وضيفه أستراليا في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019.

ويسعى المنتخب الإماراتي صاحب الضيافة للإطاحة بحامل اللقب، وسط طموحات كبيرة للمنتخبين من أجل بلوغ دور الأربعة بالبطولة القارية.

يلا شوت UAE .. مشاهدة بث مباشر مباراة الامارات واستراليا | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

لم يعرف منتخب الإمارات الفوز على نظيره الأسترالي خلال 5 مواجهات جمعتهما، بدأت بمباراة ودية يوم 5 يناير 2011 وتعادلا دون أهداف، ثم تقابلا يوم 10 أكتوبر 2014 وديًا وتعادلا بنفس النتيجة.

ولعب المنتخبان في نصف نهائي كأس آسيا 2015 وفاز المنتخب الأسترالي بنتيجة 2-0، وفي تصفيات كأس العالم 2018 تفوقت أستراليا ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-0 و2-0، وهو ما يعني أن المنتخب الإماراتي لم يعرف هز شباك نظيره الأسترالي خلال المواجهات الخمس.

يلا شوت UAE .. مشاهدة بث مباشر مباراة الامارات واستراليا | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وأستراليا

وتذاع المباراة عبر قنوات: (-beIN SPORTS MAX 2 HD AR – Alkass EXTRA TWO HD – beIN SPORTS MAX 1 HD – ARAlkass EXTRA One HD)، بصوت المعلقين: حفيظ دراجي وسمير اليعقوبي.

وعلى الجانب الآخر،يسعى استراليا حامل اللقب لتكرار سيناريو البطولة عام 2015 عندما حقق الفوز علي الإمارات في مباراة نصف النهائي بهدفين نظيفين، قبل أن يحقق اللقب على حساب كوريا الجنوبية.

يلا شوت UAE .. مشاهدة بث مباشر مباراة الامارات واستراليا | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

واحتل منتخب استراليا وصافة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوزين على منتخب فلسطين 3-0 ،وسوريا 3-2 بعدما كان خسر المباراة الأولى أمام الأردن 0-1، وتجاوز أوزبكستان في دور الـ16 بفارق ركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

ويواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من منتخب قطر ومنافسه كوريا الجنوبية في دور نصف النهائي للبطولة .