اونلاين | embratoria يلا شوت – كورة لايف UAE .. مشاهدة مباراة الامارات واستراليا بث مباشر في كاس اسيا | بين ماتش الامم الاسيوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر embratoria يلا شوت – كورة لايف UAE .. مشاهدة مباراة الامارات واستراليا بث مباشر في كاس اسيا | بين ماتش الامم الاسيوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى المنتخب الوطني، خلال المواجهة المهمة والصعبة التي تجمعه مع منتخب أستراليا عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد في العين، في الدور ربع النهائي لكأس أمم آسيا (الإمارات 2019)، إلى تحقيق خمسة أهداف أساسية، تتمثل في الفوز وحصد بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، والثأر من منتخب أستراليا، وفك العقدة الأسترالية التي عاناها المنتخب في الفترة الماضية، ونيل شرف إقصاء حامل لقب البطولة من المنافسة، والظهور بصورة مشرّفة ترضي الجماهير الإماراتية، بعدما ظهر الأبيض بأداء غير مقنع في مبارياته السابقة، فضلاً عن أن المنتخب يتطلع لكتابة تاريخ جديد، لأن تخطيه عقبة أستراليا سيقربه كثيراً من تحقيق حلمه التاريخي بالفوز باللقب الآسيوي، بعدما سبق له نيل لقب الوصيف وصاحب المركز الثالث في البطولة.

embratoria يلا شوت – كورة لايف UAE .. مشاهدة مباراة الامارات واستراليا بث مباشر في كاس اسيا | بين ماتش الامم الاسيوية

موعد مباراة الإمارات واستراليا والقنوات الناقلة:-

البطولة : كأس آسيا 2019 (ربع نهائي).

القنوات الناقلة : بي إن ماكس HD1 + الكأس إكسترا HD1 .

الملعب : هزاع بن زايد .

المعلقين : حفيظ دراجي (بي ان) + سمير اليعقوبي (الكأس) .

embratoria يلا شوت – كورة لايف UAE .. مشاهدة مباراة الامارات واستراليا بث مباشر في كاس اسيا | بين ماتش الامم الاسيوية

موعد المباراة :

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:00 مساءاً بتوقيت العراق .

6:00 مساءاً بتوقيت السودان .

7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:00 مساءاً بتوقيت تونس .

5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:00 مساءاً بتوقيت قطر.

4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

embratoria يلا شوت – كورة لايف UAE .. مشاهدة مباراة الامارات واستراليا بث مباشر في كاس اسيا | بين ماتش الامم الاسيوية

قدم منتخب دولة الإمارات معروفا كبيرا لنظيره الاسترالي صاحب الضيافة عندما فاز على اليابان حاملة اللقب في دور الثمانية في كأس آسيا لكرة القدم إلا انه لا يتوقع أن يحصل على معروف مماثل في المقابل.

وضمن الفوز غير المتوقع على اليابان للإمارات الصعود للدور قبل النهائي كما أنه أيضا جنب الدولة المضيفة مواجهة جديدة مع المنتخب الياباني الذي فاز عليه في المباراة النهائية للنسخة السابقة من البطولة قبل أربعة أعوام وفي دور الثمانية في نهائيات 2007.

embratoria يلا شوت – كورة لايف UAE .. مشاهدة مباراة الامارات واستراليا بث مباشر في كاس اسيا | بين ماتش الامم الاسيوية

ولعن الاستراليون سوء حظهم عندما خسروا أمام كوريا الجنوبية في دور المجموعات ومن ثم إهدار فرصتهم في اللعب في قبل النهائي في الاستاد الاولمبي في سيدني في يوم العطلة الوطنية في بلادهم غدا الاثنين.

وبدلا من ذلك سيخوض المنتخب المضيف مباراته في قبل النهائي في استاد أصغر حجما في نيوكاسل بعد غد الثلاثاء لكن المنافس لن يكون المنتخب الياباني القوي والفضل في ذلك يرجع إلى الفوز المفاجيء الذي حققه المنتخب الإماراتي على بطل آسيا.

embratoria يلا شوت – كورة لايف UAE .. مشاهدة مباراة الامارات واستراليا بث مباشر في كاس اسيا | بين ماتش الامم الاسيوية

وبكل ثقة بالنفس وعد الاستراليون بمكافئة المنتخب الإماراتي عن طريق تقديم أداء كاسح في مواجهته.

وقال المدافع الاسترالي ترينت سينسبري: "لا اعتقد أن منتخب الإمارات يمكنه الصمود أمامنا لمدة 90 دقيقة.. فبمجرد أن نفقد الكرة سنسعى لاستعادتها سريعا وسنسعى للضغط عليهم حتى نشل حركتهم."

وأضاف المدافع الاسترالي قوله: "عليك الانطلاق بكل قوة في هذه المباراة.. لا يمكنك التقاعس."

والتقى منتخبا الإمارات واستراليا مرتين انتهت كل منهما بالتعادل بدون أهداف لكن يفترض أن تكون استراليا في وضع أقوى كثيرا هذه المرة.

فإلى جانب مزية الأرض والجمهور حصلت استراليا على يوم راحة إضافي بعد فوزها بجدارة على الصين في دور الثمانية قبل 24 ساعة من فوز الإمارات على اليابان بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال انجي بوستيكوجلو مدرب استراليا إن فريقه "سيسعى للسيطرة على إيقاع المباراة."

embratoria يلا شوت – كورة لايف UAE .. مشاهدة مباراة الامارات واستراليا بث مباشر في كاس اسيا | بين ماتش الامم الاسيوية

أما مهدي علي مدرب الإمارات والذي اشتكى من ضيق الوقت بين المباريات فلم يفقد الأمل في إمكانية تفجير مفاجأة أخرى.

وقال مدرب الإمارات: "سنلعب أمام استراليا في استراليا.. ستكون مباراة صعبة للغاية لكننا انتهينا للتو وحصلنا على يومين فقط للراحة."

وأضاف علي قوله: "كانت أمامهم ثلاثة أيام للراحة ونحن أمامنا سفر ولذا فاننا سنحاول استعادة لياقتنا في المباراة المقبلة.. ليس أمامنا الكثير من الوقت ولذا فلا بد من الاستعداد جيدا سويا حتى نقدم أداء جيدا في المباراة التالية."

ومع استثناء الخسارة أمام كوريا الجنوبية بعد إراحة مهاجمهم الأساسي تيم كاهيل وعدد أخر من اللاعبين الأساسيين قدم الاستراليون أفضل أداء هجومي خلال البطولة وأحرزوا عشرة أهداف.

وقال سينسبري إن الفريق صاحب الأرض سيستمر في الأداء الهجومي من أجل الحصول مزيد من التشجيع لكرة القدم في بلاده.

وأضاف سينسبري: "أعتقد أن أمامنا فرصة هائلة لتغيير نظرة الناس إلى كرة القدم في استراليا. واللاعبون يعرفون مدى أهمية ذلك.. ولذا فاننا سنبذل قصارى جهدنا في هذه المباراة."