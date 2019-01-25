رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال اليوم الجمعة 25 يناير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال اليوم الجمعة 25 يناير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق كرة القدم العالمية، على موعد مثير وقوي، عندما يلتقي فريقي مانشستر يونايتد وآرسنال مساء اليوم، الجمعة، في إطار منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويواصل فريق مانشستر يونايتد سلسة انتصاراتهم الأخيرة بتحقيق فوز جديد في الدوري، على حساب برايتون بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري ليصل رصيده للنقطة 44.

ويقدم أرسنال مستويات طيبة حتى الآن في البريميرليج، حيث يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة خلف البلوز صاحب المركز الرابع الذي يمتلك 47 نقطة.

وستنطلق ضربة بداية باراة مانشستر يونايتد وأرسنال في كأس الاتحاد الانجليزي اليوم الجمعة في تمام الساعة 9:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو - فيكتور ليندلوف - فيل جونز - آشلي يونج

خط الوسط: فريد - بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش

أنطوني مارسيال

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - جيسي لينجارد

تشكيلة أرسنال المتوقعة:

حراسة المرمى: بيرند لينو

خط الدفاع: شكودران موستافي - لوران كوشيلني - سوكراتيس باباستاثوبولوس

خط الوسط: سيد كولاشيناتس - ماتيو جيندوزي - جرانيت شاكا - أينسلي ميتلاند

خط الهجوم: أليكس إيوبي - أليكساندر لاكازيت - بيير-إيميريك أوباميانج