رياضة | إنتر ميلان يحدد سعر بيع نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يحدد سعر بيع نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي إنتر ميلان الإيطالي على سعر بيع نجمه الكرواتي ايفان بيريسيتش في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير 2019.

وقالت صحيفة آس الاسبانية ان إدارة النيراتزوري لا تمانع فكرة رحيل بيريسيتش عن الفريق في أي وقت حتى لو كان في منتصف الموسم الجاري بشرط الحصول على مبلغ يصل الى 45 مليون يورو.

و اقترب بيريسيتش من الرحيل عن انتر ميلان في يناير الحالي و يتواجد اللاعب بقوة في مفكرة بحث مانشستر يونايتد الانجليزي و اتلتيكو مدريد الاسباني للتعاقد معه لترميم الصفوف في الفترة المقبلة.

و يرتبط اللاعب صاحب الـ 29 عاما بعقد مع إدارة الإنتر يصل لخط النهاية في آخر يونيو 2022 علما بأنه جدد عقده لآخر مرة مع النادي في سبتمبر 2017.

و لعب بيريسيتش 25 مباراة في الموسم الجاري في كل المنافسات و سجل 3 اهداف و صنع 5 لزملائه في الفريق.