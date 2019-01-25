رياضة | السعداء والتعساء برحيل حسام حسن عن بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعداء والتعساء برحيل حسام حسن عن بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر أمس الخميس، إقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، وذلك عقب التعادل مع نادي الزمالك، بثلاثة أهداف لكل فريق وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس بالمباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع..

ويحتل فريق بيراميدز حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر، وذلك من 10 انتصارات و 9 تعادلات والخسارة في مباراة واحدة.

قرار إقالة العميد حسام حسن بالتأكيد أصاب بعض اللاعبين بالسعادة وبعضٍ آخر يشعر بالحزن، نبرزهم لكم عبر التقرير التالي:

- عبدالله بكري:

لم يعتمد العميد عليه بشكل أساسي في التشكيلة لذا كان يتوقع رحيل المدافع عن الفريق في يناير الجاري، حيث كان يعتمد في قلب الدفاع على الثنائي أحمد أيمن منصور وعلي جبر.

- البرازيلي كينو:

لم يكن سعيدا مع العميد حسام حسام نظرا لأنه كان يطلب منه واجبات دفاعية وهو ما أثر على مستواه الفني في الفترة الأخيرة، حيث لم ينجح اللاعب، خلال فترة تواجد الجهاز الفني السابق سوى إحراز هدفين في 10 مباريات.

- عمر جابر:

يعتبر من السعداء برحيل حسام حسن خصوصا أنه دائما ما كان يتواجد على مقاعد البدلاء في ظل اعتماده على رجب بكار، الأمر الذي جعل اللاعب يفكر في الرحيل عن النادي خلال فترة الميركاتو الشتوية.

- محمد فتحي:

لم يمنحه العميد فرصة للمشاركة بشكل أساسي مع بيراميدز رغم أنه ظهر بمستوى جيد في المباريات التي شارك فيها منذ انضمامه قادما من صفوف الاسماعيلي.

أما التعساء برحيل حسام حسن كالتالي:

- محمد مجدي وأحمد أيمن منصور:

اعتمد عليهم العميد بشكل أساسي منذ قدومه من المصري البورسعيدي كما أنه يعلم مستوياتهم شكل كبير لأنه سبق ودربهم في فريقهم السابق.

- نبيل عماد:

اللاعب الشاب الذي اعتمد عليه في المباريات الماضية بشكل أساسي في وسط الملعب وكان من أهم عناصر الفريق فرحيل العميد قد يقلل من فرص مشاركته مع المدرب الجديد.

- عبدالله السعيد:

منذ قدومه إلى بيراميدز ويعتمد عليه العميد حسام حسن بشكل أساسي وتألق اللاعب بالفعل خلال المباريات الماضية وظهر بمستويات مميزة.