رياضة | ماركا تكشف خطورة إصابة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا تكشف خطورة إصابة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أثار التفاؤل في النادي على الرغم من إصابته في مشط القدم والتي أكدت غيابه عن الملاعب حتى مارس المقبل.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية بأن مسؤولي PSG لديهم حالة تفاؤل بشأن إصابة نيمار وذلك بعدما دخل اللاعب المستشفى سيرًا على الأقدام دون الحاجة إلى عكاز مثلما حدث في إصابته في العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن PSG لن يصدر أي بيان رسمي بشأن نيمار إلا بعد التأكد من الإصابة بشكل نهائي وتحديد مدة غيابه.

وأشارت ماركا إلى أن مصير نيمار من المشاركة أمام مانشستر يونايتد منتصف الشهر المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا سيتحدد قبل اللقاء بأيام قليلة.

يذكر أن نيمار كان قد تعرض للإصابة أمام ستراسبورج في نفس الموضع الذي أجبره على إجراء عملية جراحية أوائل مارس الماضي مما أبعده عن الملاعب لمدة تزيد عن 3 أشهر.