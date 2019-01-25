رياضة | أهداف مباراة - كوريا الجنوبية 0 × 1 قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - كوريا الجنوبية 0 × 1 قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح منتخب قطر في بلوغ الدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب على كوريا الجنوبية 1-0 يوم الجمعة على ستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، ضمن ربع نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات.
وسجل عبد العزيز حاتم هدف الفوز الثمين للمنتخب القطري في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.
وتأهل منتخب قطر ليتقابل في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة الإمارات وأستراليا التي تقام يوم الجمعة أيضاً على ستاد هزاع بن زايد في العين. وكان منتخب قطر تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، حيث فاز على لبنان 2-0 وعلى كوريا الشمالية 6-0 وعلى السعودية 2-0، ثم فاز في دور الـ16 على العراق 1-0.
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