رياضة | "صانع ألعاب بامتياز".. أرقام مميزة لجناح الزمالك الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صانع ألعاب بامتياز".. أرقام مميزة لجناح الزمالك الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الزمالك في الحصول على توقيع أحمد سيد "زيزو"، صانع ألعاب فريق مورينسي البرتغالي لينتقل لنادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ويأتي ذلك بناءًا على طلب السويسري جروس المدير الفني.

وكان نادي الزمالك قد تعادل أمس مع بيراميدز بثلاثة أهداف لمثلهم ليعزز صدارته لجدول ترتيب فرق بطولة الدوري المصري، كما يُنتظر أن البطاقة الدولية لزيزو المنضم حديثاً خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز المعلومات عن اللاعب زيزو المنضم حديثاً لصفوف القلعة البيضاء:

- زيزو من مواليد 1996 فهو يبلغ من العمر 23 عاماً ويلعب في مركزي صانع الألعاب والجناح الأيسر ويمكن توظيفه في أكثر من مكان، وتبلغ قيمته التسويقية 600 ألف جنيه استرليني .

- كانت بدايته مع ناشئي وادي دجلة وبعدها لعب لنادي ليرس البلجيكي من موسم 2013 وحتى موسم 2016، ثم انضم لنادي سي دي ناسيونال البرتغالي ولعب معه موسم 2017، قبل الانتقال إلى فريق مورينسي.

- خلال مسيرته مع الأندية الخارجية لعب 121 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 11 هدفا لزملائه.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا على ملعب النادي.

وأكد جروس للاعبين بعض الأمور الفنية الخاصة عن لقاء أمس الخميس أمام بيراميدز بالدوري الممتاز.

كما أشاد المدرب السويسري بالروح التنافسية للاعبي الزمالك بلقاء أمس، مطالبا إياهم ببذل أقصى الجهد فيما هو قادم محليا وإفريقيا.

وشدد جروس على اللاعبين بضرورة غلق صفحة لقاء بيراميدز والتركيز في اللقاءات المقبلة.