رياضة | اتحاد الطائرة: نرحب بالجماهير لحضور مباريات البطولة العربية لأندية السيدات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الطائرة: نرحب بالجماهير لحضور مباريات البطولة العربية لأندية السيدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كدت هناء حمزة عضو الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربي للسيدات أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس خالد ناصف سليم يرحب بحضور الجماهير لمتابعة أحداث فاعليات البطولة مؤكدة أن أبواب استاد القاهرة مفتوحة أمام الجماهير وعلى ثقة تامة أن الجميع على قدر المسئولية وكلنا ثقة في جماهير العظيمة في الظهور بشكل يليق باسم وسمعة مصر.

وكشفت حمزة ان الاتحاد برئاسة المهندس خالد ناصف سليم في اجتماعات مستمرة وعلى تواصل دائما بكل اللجان للإطمئنان على كافة الأمور قبل ساعات من انطلاق البطولة.

يذكر أن البطولة العربية للسيدات للطائرة تحتضنها مصر في الفترة من ٢٥ يناير الجاري وحتى ٤ فبراير المقبل على الصالة المغطاة رقم ٢ بستاد القاهرة الدولي.