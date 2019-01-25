رياضة | منتخب قطر يقهر كوريا الجنوبية ويتأهل لنصف نهائي كأس أمم آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب قطر يقهر كوريا الجنوبية ويتأهل لنصف نهائي كأس أمم آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل منتخب قطر إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2019، بعد فوزه الغالي والثمين على المنتخب الكوري الجنوبي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين عصر اليوم، الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية للبطولة الآسيوية الكبري.

ويُدين المنتخب القطري بهذا الفوز الغالي إلى لاعبه عبدالعزيز حاتم محمد عبد الله الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك منتخب كوريا الجنوبية.

وتأهل منتخب قطر ليتقابل في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة الإمارات وأستراليا التي تقام يوم الجمعة أيضاً على ستاد هزاع بن زايد في العين. وكان منتخب قطر تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، حيث فاز على لبنان 2-0 وعلى كوريا الشمالية 6-0 وعلى السعودية 2-0، ثم فاز في دور الـ16 على العراق 1-0.

من جهته تصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط كاملة أيضاً من ثلاث مباريات، بعدما فاز على على قرغيزستان 2-1 وعلى قرغيزستان 1-0 وعلى الصين 2-0، وفاز في دور الـ16 على البحرين 2-1 بعد شوطين إضافيين.

وسيطر الحذر على أداء الفريقين في بداية المباراة، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب دون فرص فعلية على المرمى، حيث كانت أولى تسديدة في الدقيقة 15 لكوريا الجنوبية عبر محاولة جونغ وو-يونغ من مسافة بعيدة والتي مرت عالية فوق العارضة.

وفي الجهة المقابلة كانت أولى محاولة لمنتخب قطر عند الدقيقة 32 عبر تسديدة أكرم عفيف من حافة منطقة الجزاء، والتي ذهبت مباشرة في أحضان الحارس كيم سيونغ-غيو.

ثم كانت أبرز الفرص لصالح كوريا الجنوبية إثر ضربة حرة مباشرة ارتدت من المدافعين ووصلت على قوس منطقة الجزاء إلى هوانغ اين-بيوم ليسدد محاولة مرت قريبة فوق العارضة (34).

وتواصل ذات النسق في الدقائق المتبقية من الشوط الأول، حيث لم ينجح الفريقين في صنع فرص حقيقية للتسجيل.

وجاءت بداية الشوط الثاني أفضل من منتخب قطر لناحية الاستحواذ على الكرة، ولكن الفرصة الخطيرة الأولى كانت لكوريا الجنوبية إثر تمريرة طويلة وصلت إلى هوانغ وي-جو بين مدافعين ليتقدم قبل أن يسدد كرة أبعدها بصعوبة الحارس القطري سعد الشيب (48).

ثم شهدت الدقيقة 57 محاولة خطرة لكوريا الجنوبية بعدما أرسل كيم جين-سو تمريرة عرضية من الجهة اليسرى جاءت صعبة على الحارس القطري لترتد الكرة أمام لي تشونغ-يونغ الذي سدد دون تركيز فوق العارضة. ورد المعز علي بمحاولة من حافة منطقة الجزاء ذهبت سهلة للحارس كيم.

وسنحت فرصة للكوري سون هيونغ-مين داخل منطقة الجزاء بعدما استلم الكرة وتخلص من مدافع قبل أن يسدد كرة ضعيفة ذهبت سهلة للحارس سعد الشيب (72).

وجاءت أخطر فرص كوريا الجنوبية في الدقيقة 77 عبر ضربة حرة مباشرة سددها كيم جين-سو وذهبت من فوق الحائط قبل أن ترتطم بالقائم وتتابع طريقها إلى خارج الملعب.

ولكن المنتخب القطري نجح في تسجيل هدف التقدم عندما سدد عبدالعزيز حاتم كرة قوية من حافة منطقة الجزاء ذهبت في الشباك رغم محاولات الحارس كيم سيونغ-غيو (78).

ومباشرة سجل منتخب كوريا الجنوبية هدفاً بواسطة هوانغ وي-جو، ولكنه ألغي بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد بسبب وجود تسلل.

ورد منتخب قطر عبر ركلة ركنية من الجهة اليمنى ارتقى لها بوعلام خوخي ليلعب كرة مقصية أبعدها بصعوبة حارس كوريا الجنوبية (84).

ونجح لاعبو قطر في المحافظة على تقدمهم بالدقائق المتبقية ليحجزوا بطاقة التأهل إلى قبل النهائي للمرة الأولى في عشر مشاركات.