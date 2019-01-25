رياضة | وصول بشير علوان رئيس لجنة الاحتكام للبطولة العربية لأندية سيدات الكرة الطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول بشير علوان رئيس لجنة الاحتكام للبطولة العربية لأندية سيدات الكرة الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة إن السيد بشير علوان عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الأردني للكره الطائرة ورئيس لجنة الاحتكام بالبطوله العربية لأندية السيدات رقم 20 وصل منذ قليل، إلى القاهرة للمشاركة في البطولة العربية وحضور حفل الافتتاح وفعاليات البطولة ورئاسة الاجتماع الفني للبطولة إلى جانب حضوره الحفل الختامي وتوزيع الجوائز للبطولة والمقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 4 فبراير على ملاعب الصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهره الدولي.

وأضاف الكابتن أحمد عبدالدايم مدير البطولة أنه وصلت إلى القاهرة أيضا الآن أعضاء لجنة الاحتكام في البطولة والمكونة من كل من السيد عادل عبدالكريم البناء من البحرين والسيد إبراهيم محمد النعمة من قطر والسيد عبدالله كايد العنزي من الكويت والسيد خالد راشد الحنطوبي من الإمارات والسيد حيي حسن البدواوي من الإمارات والسيدة عواطف أبوشويشه سعد من ليبيا والدكتور عياد علي المصراتي من ليبيا.

وكان في استقبال رئيس لجنه وأعضائها وفد رفيع المستوى من الاتحاد من بينهم المهندس محمد عوض رئيس منطقة الجيزة ورئيس اللجنة العليا للمراسم والبروتوكول والكابتن مسعد عطالله عضو اللجنه العليا للحكام بالاتحاد ونائب رئيس لجنه المراسم والبروتوكول.