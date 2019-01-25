رياضة | الزمالك راحة من التدريبات غدا.. و"جنش" ينتظم في المران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك راحة من التدريبات غدا.. و"جنش" ينتظم في المران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا السبت. ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقررة إقامتها الثلاثاء المقبل في الجولة العشرين للدوري الممتاز. كان الزمالك قد واجه بيراميدز أمس فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع للدوري والتى انتهت بالتعادل 3-3. وانتظم محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي. وعاد جنش للتدريبات، عقب حصوله علي راحة من المران قبل الأخير استعدادا للقاء بيراميدز الذى أقيم أمس فى الدوري الممتاز، وذلك بإذن من الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى. وقد خاض الثنائي جنش وعمر صلاح حارسا مرمى الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف جورتز مدرب الحراس. يذكر أن عماد السيد حارس مرمى الفريق كان قد شارك فى مباراة بيراميدز أمس بسبب إيقاف جنش.

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