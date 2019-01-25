رياضة | عاجل.. قطر تضرب شباك كوريا الجنوبية بالهدف الأول (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قطر تضرب شباك كوريا الجنوبية بالهدف الأول (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل عبدالعزيز حاتم محمد عبد الله لاعب منتخب قطر، الهدف الأول لمنتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا ضمن منافسات دور الثمانية لكأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.

جاء الهدف في الدقيقة 79 إثر تسديدة صاروخية من عبدالعزيز حاتم محمد عبد الله سكنت شباك المنتخب الكوري الجنوبي.