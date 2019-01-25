رياضة | عاجل.. قطر تضرب شباك كوريا الجنوبية بالهدف الأول (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قطر تضرب شباك كوريا الجنوبية بالهدف الأول (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاء الهدف في الدقيقة 79 إثر تسديدة صاروخية من عبدالعزيز حاتم محمد عبد الله سكنت شباك المنتخب الكوري الجنوبي.
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