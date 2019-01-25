رياضة | التشكيل الرسمي لمباراة المصري ضد المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لمباراة المصري ضد المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب بعد قليل، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري لمباراة المقاولون العرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: اسلام ابوسليمة واحمد شوشة وكريم العراقي وعمر كمال

خط الوسط: سعيدو سيمبوري وفريد شوقي واسلام عطية وازيكال وحسين رجب

خط الهجوم: محمود وادي.

كما أعلن عماد النحاس مدرب المقاولون العرب تشكيلة فريقه والتي جاءت على النحو التالي:

حارس مرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أمير عابد - فادي نجاح - محمد سمير -حسن الشامي

خط الوسط: إبراهيم صلاح - سوتة - كريم مصطفى - طاهر محمد طاهر

الهجوم: محمد طلعت - أحمد علي



