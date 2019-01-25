رياضة | "السمين" يهدد إتمام الصفقة التاريخية لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السمين" يهدد إتمام الصفقة التاريخية لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة الإسباني يفكر في تجديد المفاوضات مع آياكس أمستردام الهولندي للفوز بخدمات ماتياس دي ليخت.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة عاد للتفكير جديًا للتعاقد مع المدافع ماتياس دي ليخت على الرغم من التقارير التي أشارت إلى خروج البرسا من سباق الصراع عليه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ماتياس دي ليخت يرغب في الانضمام للبرسا اللعب بجوار زميله فرينكي دي يونج الذي سينضم لبرشلونة في الصيف المقبل.

ويعتبر ماتياس دي ليخت من الأهداف الهامة لبرشلونة، حيث يتمتع بإمكانيات فنية كبيرة بالإضافة إلى شخصيته القوية التي مكنته من حمل شارة قيادة آياكس.

ولن يقف أمام برشلونة سوى عقبة وحيدة وهي المقابل المادي لضم ماتياس دي ليخت، حيث من الممكن أن يصل سعره إلى 60 مليون يورو بالإضافة للعمولة الكبيرة التي سيطلبها وكيل أعماله مينو رايولا.