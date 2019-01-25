رياضة | عاجل.. أول طلب لـ"جروس" من لاعبي الزمالك بعد التعادل أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول طلب لـ"جروس" من لاعبي الزمالك بعد التعادل أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا على ملعب النادي.

وأكد جروس للاعبين بعض الأمور الفنية الخاصة عن لقاء أمس الخميس أمام بيراميدز بالدوري الممتاز.

كما أشاد المدرب السويسري بالروح التنافسية للاعبي الزمالك بلقاء أمس، مطالبا إياهم ببذل أقصى الجهد فيما هو قادم محليا وإفريقيا.

وشدد جروس على اللاعبين بضرورة غلق صفحة لقاء بيراميدز والتركيز في اللقاءات المقبلة.

من جانبه، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في لقاء أمس أمام بيراميدز ، تدريبات استشفائية داخل جمانيزيوم النادي تحت قياده شيخ بوزيان مدرب الأحمال وكولي أدو محلل الأداء والقياسات والتأهيل بالفريق.

وفضل الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى، اكتفاء هذه المجموعة بأداء هذه الفقرة فقط وذلك منعا لتعرضهم للإجهاد، عقب المجهود الكبير في لقاء أمس.

كان الزمالك قد تعادل 3 – 3 مع بيراميدز أمس فى اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع التاسع للدوري الممتاز، والذى أقيم على ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء المقبل فى الجولة العشرين للدوري الممتاز.