انت الان تتابع تفاصيل خبر تأهل تاريخي.. قطر أول العرب في المربع الذهبي لكأس آسيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 05:21 مساءً - حقق منتخب قطر إنجازاً تاريخياً ببلوغه نصف نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدف نظيف، الجمعة، ضمن لقاءات دور الثمانية من البطولة القارية.

دخل "العنابي" القطري المباراة منقوصاً من اثنين من أبرز لاعبيه؛ عبد الكريم حسن وعاصم ماديبو بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، وهو ما فرض على المدرب الإسباني فيليكس سانشيز الدخول بتحفظ دفاعي في الشوط الأول.

ونجح لاعبو قطر في الشق الدفاعي على أكمل وجه، وسط غياب للفعالية الهجومية، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتعادل سلبي مع أفضلية نسبية لـ"محاربي التايغوك".

واختلف الحال في الشوط الثاني، حيث فرض المنتخب القطري أسلوبه الذي ظهر خلاله في النسخة الآسيوية الـ17، ليترجم ذلك بهدف صاروخي جاء بأقدام عبد العزيز حاتم في الدقيقة الـ79.

بهذه النتيجة حافظ منتخب قطر على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي، بعد تصدره مجموعته الخامسة بالدور الأول بـ3 انتصارات متتالية على لبنان (2-0) وكوريا الشمالية (6-0) والسعودية (2-0)، ثم فوز ثمين على "أسود" العراق (1-0) بدور الـ16.

بذلك ضرب "العنابي" القطري موعداً مع المتأهل من موقعة الإمارات وأستراليا، في ثاني لقاءات "المربع الذهبي"، في حين يلتقي منتخبا إيران واليابان في المباراة الثانية في الدور نصف النهائي.

وهذه المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب القطري لنصف نهائي بطولة آسيا، بعد أن كان أبرز إنجازاته الوصول لربع النهائي في نسختي 2000 بلبنان و2011 بالدوحة.

يُذكر أن هذه هي النسخة القارّية الأولى التي يشارك فيها 24 منتخباً، بعد أن كان الأمر يقتصر سابقاً على مشاركة 16 منتخباً حتى النسخة الماضية؛ حيث تأهّل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات حلّت في المركز الثالث، إلى مرحلة الأدوار الإقصائية.

تجدر الإشارة إلى أن كأس الأمم الآسيوية انطلقت عام 1956، ويُعدّ المنتخب الياباني أكثر المتوَّجين بلقبها (4 مرات)، مقابل 3 ألقاب للسعودية وإيران، ولقبين لمنتخب كوريا الجنوبية، ولقب لكل من أستراليا والعراق والكويت.