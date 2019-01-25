شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تقصي كوريا الجنوبية وتصعد لنصف نهائي كأس آسيا والان مع التفاصيل

أقصى المنتخب القطري نظيره الكوري الجنوبي من الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم وذلك بالفوز عليه بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت المنتخبان اليوم الجمعه على ملعب إستاد مدينة زايد الرياضية ليصل العنابي إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

ويدين المنتخب القطري بهذا الفوز للاعبه عبد العزيز حاتم السجل سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة التاسعة والسبعين في المباراة التي سيطر فيها الكوريين على معظم فتراتها لكن النجاعه الهجومية والتماسك الدفاعي ساعد المنتخب القطري في خطف هدف الوصول لنصف النهائي

ويلاقي المنتخب القطري في الدور المقبل الفائز من مباراة أستراليا والإمارات التي ستقام في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة على ملعب إستاد هزاع بن زايد بنادي العين.