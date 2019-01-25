شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يبحث عن بديل سواريز .. وينافس الريال على مهاجم لايبزيج والان مع التفاصيل
الخليج 365- تبحث إدارة نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، عن مهاجمٍ متميز، ليصبح البديل الأمثل للمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.
ووفقًا لما ذكره موقع "دون بالون" الإسباني، فإن مسئولي النادي الكتالوني يستهدفون التعاقد مع الألماني تيمو فيرنر، مهاجم فريق آر بي ليبزيج الألماني.
وأشار الموقع فيما نشره إلى أن النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، قد أعطى الضوء الأخضر على إتمام هذه الصفقة، لدعم خط هجوم البارسا.
ومن الجدير بالذكر أن فيرنر مهاجم لايبزيج يعد واحدًا من الأسماء المطروحة على قائمة تعاقدات الغريم التقليدي ريال مدريد، بعدما قدم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عرضا بـ40 مليون يورو لضم اللاعب، إلا أن لايبزيج طلب 70 مليون يورو.
وكشف الموقع، أن برشلونة على مقربة من توجيه صفعة قوية لريال مدريد في صفقة فيرنر بالتعاقد معه وجلبه للكامب نو.
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