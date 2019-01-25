شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب توقفت صفقة انضمام رابيو للكتالوني والان مع التفاصيل

الخليج 365- قرر نادي برشلونة الإسباني إلغاء عاقده مع أدريان رابيو، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء قرار الكتالوني بإغلاق ملف التعاقد مع لاعب وسط باريس سان جيرمان، بعد بعد ضم الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

يرجع فشل هذه الصفقة التي تمناها رابيو، نتيجةً لتمسك فريقه الفرنسي بخدمات لاعبه، حيث كان رابيو قريبًا جدًا من الانتقال للبرسا.

وينتهي عقد رابيو مع بي إس جي بنهاية الموسم الجاري، والمتوقع بقاء اللاعب في "حديقة الأمراء" حتى نهاية عقده، ومن ثم سيكون التحرك للبارسا.