انت الان تتابع صدى الزمالك وبيراميدز.. إقالة ومفاجأة وصفقة تبادلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بعد مباراة وصفها البعض بالممتعة والساخنة شهدت أحداثا كثيرة في الـ90 دقيقة.. لم تكن الأحداث والتصريحات عقب الـ90 دقيقة أقل سخونة.. وذلك بعد القرارات التي اتخذت

فرض التعادل كلمته على مباراة الزمالك وبيراميدز، بنتيجة (3-3)، مساء الخميس، على ملعب بتروسبورت، والمؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، وتقدم الزمالك بهدف التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 7، وتعادل بيراميدز بهدف البوركيني إريك تراوري في الدقيقة 15، وتقدم الضيوف في الدقيقة 37 بهدف البرازيلي ماركوس كينو، وتعادل الزمالك بهدف محمود علاء في الدقيقة 41، ثم تقدم فرجاني ساسي للفريق الأبيض في الدقيقة 65، قبل أن يتعادل السوري عمر خربين لبيراميدز في الدقيقة 85، وشهد اللقاء طرد عبد الله جمعة، ظهير أيسر الزمالك، وحسام حسن، المدير الفني لفريق بيراميدز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، وارتفع رصيد بيراميدز إلى 39 نقطة في المركز الثاني، وفيما يلي نستعرض ردود الأفعال عقب المباراة: البدري: الأهلي سيضغط بقوة وصف حسام البدري، رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز، المباراة بالممتعة مؤكدًا أن الفريقين لعبا لتحقيق الفوز، وقال البدري في تصريحات

ورفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، وارتفع رصيد بيراميدز إلى 39 نقطة في المركز الثاني، وفيما يلي نستعرض ردود الأفعال عقب المباراة:

وصف حسام البدري، رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز، المباراة بالممتعة مؤكدًا أن الفريقين لعبا لتحقيق الفوز، وقال البدري في تصريحات إذاعية: "كل التحية لبيراميدز الذي ظهر بصورة جيدة أمام فريق بتاريخ وقوة الزمالك".

وأضاف حسام البدري: "الصفقات الجديدة مثل عمر خريبين قدمت مردودًا جيدًا، ومع الوقت ستنسجم أكثر مع الفريق وسيتطور الأداء، وعدم الهزيمة من الزمالك شيء جيد مع أننا كنا نتمنى الفوز، كما أنني استمتعت بأداء فرجاني ساسي، كان أكثر لاعبي الأبيض إجادة في المباراة".

وواصل رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز: "الأهلي قادم بقوة للمنافسة، فهو نادٍ كبير، وأنا سعيد من أجله، وفوزه على المقاصة سيعطيه دفعة وثقة في طريق استعادة بريقه، كما أنه سيضغط بقوة على الزمالك وبيراميدز".

وفيما يخص عودته للتدريب وقيادة الفريق، قال حسام البدري: "أنا حاليا لا أفكر في العودة للتدريب، وأتمنى نجاح تجربة المنصب الجديد مع بيراميدز وصناعة إنجازات قبل التفكير في العودة للتدريب من جديد".

من جانبه أكد أحمد حسن، المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، أن المباراة كانت ممتعة من الطرفين، و"كل فريق قاتل من أجل أن يحصد النقاط"، وقال أحمد حسن في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "هذا ما كنا نتحدث عنه منذ البداية وهو أن بيراميدز سيقدم إضافة كبيرة للكرة المصرية وهو ما حدث".

وأشار أحمد حسن إلى أن المنافسة صعبة بين الجميع، والدوري ما زال طويلا ولم يحسم بعد، وشدد على أن الزمالك فريق كبير ويمتلك أسماء كبيرة ومدرب يستطيع أن يسيطر على الأمور، إلى جانب وجود حلول في الملعب، والأهلي هو الآخر قدم مباراة جيدة وهو ما يشعل المنافسة من جديد.

فيما رفض حسام حسن، مدرب بيراميدز (السابق)، التعليق على تجاوزات جماهير الزمالك في حقه، مؤكدا أنه سيظل محبا لهم ولجماهير الأهلي وكل الأندية المصرية، لأنه محسوب على الجميع وليس فريقا محددا، وأضاف حسن، في تصريح تليفزيوني بعد اللقاء، أن المباراة كانت ملحمة فنية من جانب المدربين واللاعبين، وكل منهما قدم مباراة جيدة، وكان يسعى للفوز.

وواصل بأن الزمالك أكثر استقرارا على مدى السنوات الماضية عكس بيراميدز، الفريق الناشئ الذي لم يقم بفترة إعداد كافية، وأيضا طالته تغييرات كثيرة على مستوى المدربين وانضمام لاعبين قبل المباراة بأيام.



وقال حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونجم الزمالك الأسبق، إن الإدارة السيئة من كريستيان جروس، مدرب الأبيض، تسببت في ضياع الفوز خلال اللقاء.

وأضاف حازم، في تصريحات تليفزيونية، أنه تفاجأ بتغييرات مدرب الزمالك، خاصة أنه كان متقدمًا قبل 10 دقائق من النهاية، ورغم ذلك دفع بمحمد عنتر الذي لا يجيد أي أدوار دفاعية، وكان من الأفضل الدفع بمحمود عبد العزيز لإغلاق وسط الملعب، خاصة أن الأبيض كان يلعب منقوصًا لطرد عبد الله جمعة.

وأكد حازم إمام أن جروس بطيء في تدخلاته في أثناء المباراة، ولم يتصرف بشكل جيد في أثناء المواجهة، وهو ما تسبب في ضياع فوز سهل من الزمالك.

كما قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز، إنه لا يجد تطورا خططيا في بيراميدز، لكنه يجد حماسًا فقط في المباريات، وذلك حسبما أفاد في تصريح تليفزيوني.

ونفى أن يكون هناك نية لتولي حسام البدري مسؤولية تدريب بيراميدز، قائلًا: "البدري رئيس وليس مدربا"، واستطرد بالتأكيد أن ناديه لديه أزمة في حراسة المرمى، خاصة بعد إصابة أحمد الشناوي.

وواصل: "أعتقد أننا ابتعدنا عن الدوري، لكن بيراميدز سيحدد بطل المسابقة، من خلال مواجهاته مع الكبار. هزمنا الأهلي وتعادلنا مع الزمالك، وما زالت لدينا مواجهتان مع الفريقين في الدور الثاني".

كما كشف تركي آل شيخ عن صفقة تبادلية منتظرة مع الزمالك، مؤكدا إجراءه اتصالا مع أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالأبيض، عقب مباراة الفريقين بالدوري، واتفقا على بعض الأمور التعاقدية، وأكد تركي أنه عرض على أمير مرتضى الحصول على خدمات أحد اللاعبين الثلاثة عبد الله جمعة أو محمود عبد العزيز أو طارق حامد، مقابل عمرو مرعي ومحمد حمدي ومبلغ مالي.

وأشار إلى أنه قد يُتمم صفقة بشكل أوسع، وهي أن يحصل على لاعبين من بين الثلاثي الأبيض المذكور، مقابل الثلاثي محمد حمدي، وعمرو مرعي ومهند لاشين، وأضاف آل الشيخ أن هناك نواقص في فريقه، ومن حقه أن يدعمه بلاعبين من الفريق الأبيض، وسيتم حسم تلك الصفقات في القريب العاجل.

وتعجب إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي بيراميدز (السابق)، من تصريحات تركي آل الشيخ، التي ألمح فيها لقرب رحيل الجهاز الفني لعدم قناعته بالأداء الخططي للفريق، وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية: "مع كامل الاحترام للمستشار، لكن الجميع يرى أداء حسام الخططي الرائع، ما جعل لاعبي الزمالك يحتفلون بالتعادل مع بيراميدز".

وتابع إبراهيم: "كل الفرق تخشى النادي الذي يدربه حسام حسن، الجهاز الفني للمصري بكى عقب التعادل معنا، والزمالك كان يلقي الكرة في الملعب في أثناء الهجمات خوفًا من الهزيمة أمامنا".

وواصل: "المنافسة قائمة، وبيراميدز منافس قوي، والأهلي والزمالك سيخسران نقاطا، كما أنهما سيواجهان بعضهما البعض في مباراتين تصب نتيجتهما في صالح بيراميدز".

وبعد دقائق من تصريحاته التليفزيونية، أعلن تركي آل الشيخ، رحيل المدير الفني حسام حسن وجهازه المعاون، بعد التعادل، وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "اجتماع مهم مع حسام البدري وأحمد حسن وسيف الوزيري ومجموعة من اللاعبين، من أجل التجهيز للمرحلة المقبلة واختيار الجهاز الفني الجديد".

كما كتب آل الشيخ منشورا على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، جاء فيه: «الإعلان عن المدرب النهارده المساء إن شالله بعد انتهاء الاجتماع.. مدرب كبير ودولي ودرب أندية ومنتخبات.. لدينا 3 خيارات جاهزة وعند الاستقرار على الخيار المناسب سنتعاقد معه حالا».

كما نشر تركي آل الشيخ السيرة الذاتية لـ3 مدربين هم البرازيلي فاندرلي لوكسمبورجو، والإسباني مانويل خيمينيز، والصربي إيفان يوفانوفيتش.

من جانبه فجر خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن تركي آل الشيخ يفكر في تولي تدريب الفريق خلفًا لحسام حسن، وكتب الغندور عبر حسابه على موقع "تويتر": "رحيل الجهاز الفني وأنباء عن تولي المستشار تركي تدريب الفريق".

وتولى حسام حسن قيادة بيراميدز خلفاً للأرجنتيني ريكاردو لافولبي، كما قاد الفريق في بداية الموسم المدير الفني البرازيلي ألبرتو فالنتيم الذي رحل سريعًا.