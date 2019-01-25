آرسنال VS اليونايتد.. صراع الأكابر في كأس الاتحاد

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لا توجد مباراة أكثر جاذبية في كأس الاتحاد الإنجليزي من مواجهة آرسنال ومانشستر يونايتد أنجح ناديين في تاريخ المسابقة.. وسيتجدد الموعد بينهما في الدور الرابع

يحتضن استاد الإمارات، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ9.55 مساءً، لقاء نادي آرسنال أمام نظيره مانشستر يونايتد، ضمن مواجهات الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ويضم سجل مواجهات الغريمين في كأس الاتحاد لحظات خالدة مثل احتفال ريان جيجز بخلع قميصه بعد هدفه التاريخي في شباك آرسنال في الدور قبل النهائي عام 1999، وأقيمت هذه المواجهة في خضم هيمنة الناديين على الكرة الإنجليزية ووسط تنافس المدربين أليكس فيرجسون (اليونايتد) وآرسين فينجر (آرسنال) على فرض النفوذ.

وبعد مرور 20 عاما تغير الحال مع تراجع قوة الناديين في الدوري الممتاز، كما تعاني كأس الاتحاد الإنجليزي لاستعادة بريقها، كما اختفت الحدة التي كانت تصاحب مواجهات الفريقين سابقا، لكن في لقاء اليوم الجمعة في شمال لندن ستبرز رغبة اليونايتد، بطل الكأس 12 مرة، والذي جدد شبابه مع المدرب أولي جونار سولسكاير،

وبعد مرور 20 عاما تغير الحال مع تراجع قوة الناديين في الدوري الممتاز، كما تعاني كأس الاتحاد الإنجليزي لاستعادة بريقها، كما اختفت الحدة التي كانت تصاحب مواجهات الفريقين سابقا، لكن في لقاء اليوم الجمعة في شمال لندن ستبرز رغبة اليونايتد، بطل الكأس 12 مرة، والذي جدد شبابه مع المدرب أولي جونار سولسكاير، في تحقيق الانتصار الثامن على التوالي منذ تولى المهاجم السابق قيادة الفريق مؤقتا الشهر الماضي.

وأعاد أولي جونار سولسكاير آمال مانشستر يونايتد في الصعود للمربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، إذ يحتل المركز السادس حاليا بالتساوي مع آرسنال الخامس في رصيد النقاط (44 نقطة) وبفارق 3 نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وحامل لقب الكأس.

ويبقى آرسنال الفريق الأكثر تتويجا بلقب البطولة برصيد 13 لقبا، وبعد عثرات مع المدرب الجديد أوناي إيمري الشهر الماضي، عاد ليحقق فوزا مقنعا على تشيلسي في الدوري، وكان آخر تتويج لآرسنال في 2017 عندما سجل أليكسيس سانشيز في مرمى تشيلسي في ويمبلي لكن المهاجم التشيلي سيكون في صفوف مانشستر يونايتد اليوم الجمعة.

ولن يكون هنريك مخيتريان حاضرا لاعب آرسنال في اللقاء إذ يتعافى من إصابة كما يغيب هيكتور بيليرين عن الجانرز بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال الفوز على تشيلسي ولن يلعب في باقي الموسم.

وعلى الأرجح سيتبع مانشستر يونايتد نهجا هجوميا بشكل أكبر كما هو الحال مع أولي جونار سولسكاير الذي لم يتعرض لأي هزيمة منذ خلافة جوزيه مورينيو.

وخرج النجم الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، من قائمة فريقه للمباراة، ويغيب أيضا للإصابة كل من مروان فيلايني، وماركوس روخو بالإضافة إلى كريس سمالينج، حيث ذكرت صحيفة "مانشستر إيفننج نيوز" الإنجليزية، أن دي خيا غاب عن قائمة مانشستر يونايتد، التي سافرت إلى لندن لمواجهة آرسنال، حيث فضّل المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير إراحته.

وجاءت قائمة مانشستر يونايتد المسافرة للندن كالتالي..

سيرجيو روميرو، لي جرانت، جويل بيريرا، ديوجو دالوت، فيل جونز، إيريك بايلي، فيكتور ليندلوف، لوك شو، آشلي يونج، فريد، نيمانيا ماتيتش، آندير هيريرا، أندرياس بيريرا، بول بوجبا، جيسي لينجارد، خوان ماتا، أليكسس سانشيز، أنطوني مارسيال، روميلو لوكاكو، وماركوس راشفورد.

ومن المقرر أن يواجه أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد، ناديه السابق آرسنال، وتعد مباراة اليوم هي أول مرة يعود فيها اللاعب القادم من تشيلي إلى ملعب الإمارات، منذ أن غادر صفوف النادي المنتمي لشمال لندن منتقلا إلى اليونايتد في العام الماضي.

وقال النرويجي أولي جونار سولسكاير المدرب المؤقت ليونايتد إن سانشيز، الذي لعب عددا قليلا من المباريات في الأسابيع الأخيرة وغاب عن آخر مباراتين بسبب الإصابة، سيلعب في مواجهة آرسنال الذي تركه قبل عام.

ومنذ انضمامه إلى آرسنال في 2014 سجل سانشيز 80 هدفا في 166 مباراة شارك فيها في جميع المسابقات، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في يناير 2018 في صفقة تبادلية مع لاعب الوسط الأرميني هنريك مخيتاريان.

وشارك سانشيز في الفوز 2-1 على آرسنال في الدوري الإنجليزي خلال إبريل الماضي، لكن مواجهة اليوم ستكون أول مباراة يلعبها أمام جمهور يقارب 60 ألف متفرج اعتاد على مؤازرته، وقال سولسكاير لقناة يونايتد: "سيشارك. أعتقد أنه سيحب خوض المباراة إذا ما كانت الجماهير ضده. إنه أدى التدريبات بشكل رائع وكان يتميز بالتركيز. أتمنى أن يستمتع بالمباراة".

وقال سولسكاير، الذي بدأ تدريب اليونايتد بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر 2018 "لدينا تشكيلة جيدة وتمتاز بالموهبة. هناك لاعبون يريدون اللعب ويملكون المؤهلات لذلك. سأجري تغييرا أو اثنين بالتأكيد".

وخاض اليونايتد، حين كان سولسكاير لاعبا معه مواجهات ملحمية أمام آرسنال، بما في ذلك مباريات في كأس الاتحاد الانجليزي وقال إنها كانت لقاءات لا تنسى، وأتم "كانت واحدة من أشرس أوجه التنافس خلال سنوات لعبي هي تلك التي كانت تحدث بين الفريقين. إذا أحرز آرسنال لقبين فزنا بثلاثة ألقاب وكانت المواجهات بيننا رائعة".

من جانبه شدد المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لنادي آرسنال، على صعوبة المواجهة، وقال إيمري في تصريحات نقلتها "فوتبول لندن": "سنواجه فريقا مختلفا عن الذي لعبنا ضده في الدوري، لا يزال لديهم نفس اللاعبين، ولكنهم يقدمون أداء كبيرا الآن".

وواصل أوناي إيمري: "لقد شاهدت مبارياتهم الأخيرة، وكل اللاعبين أصبح لديهم الكثير من الثقة، بعد العروض الكبيرة التي قدموها، وهذه المباراة ستكون في غاية الخطورة، وبالنسبة لنا، هذا اختبار كبير، مانشستر يونايتد أكثر نادٍ خاض نهائيات في تلك المسابقة، ونحن نتطلع إلى هذه المباراة، لأنها في ملعبنا، وأمام جماهيرنا، نحن نلعب بشكل جيد أمامهم، ونريد أن نقدم أفضل ما لدينا يوم الجمعة".

وتابع: "في المباراة الماضية لنا في الدوري، كان من المهم للغاية أن نخرج بشباك نظيفة، إنه تحد لنا في كل مباراة، نحن نلعب بشكل أفضل دفاعيًا، وفي المباراتين الأخيرتين كنا جيدين جدًا في الدفاع، ومانشستر يونايتد يملك لاعبين كبارا، ويجب علينا أن نقوم بنفس العمل، نحن بحاجة إلى كل لاعب للدفاع، وليس فقط المدافعين، يمكن للاعبي خط الوسط والهجوم مساعدتنا أيضًا".

وواصل أوناي إيمري: "دفاعيًا في المباراة الأخيرة ضد تشيلسي كل لاعب عمل بجد هجومًيا ودفاعيًا، ضغطنا عليهم وأعتقد أننا يمكن أن نفعل الشيء نفسه يوم الجمعة وهدفنا هو الخروج بشباك نظيفة مرة أخرى في مواجهة مانشستر يونايتد".

وعن رأيه في أداء لوران كوسيلني مع الفريق مُنذ عودته من الإصابة: "في المباريات الأخيرة لوران لعب بشكل جيد للغاية، رغم الإصابات التي عاني منها، لقد كان من الضروري أن يشارك، ليحصل على مزيد من الثقة، وفي المباراتين الأخيرتين ضد وسات هام وتشيلسي، لعب بشكل جيد، وهذا ما نريده طوال الموسم".