شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة من التدريبات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا السبت.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة المقررة إقامتها الثلاثاء المقبل، في الجولة العشرين للدوري الممتاز.

كان الزمالك قد واجه بيراميدز أمس في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع للدوري، والتي انتهت بالتعادل 3-3.