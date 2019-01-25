شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك المشاركين أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في لقاء أمس أمام بيراميدز، تدريبات استشفائية داخل جيمانيزيوم النادي تحت قيادة شيخ بوزيان، مدرب الأحمال، وكولي أدو، محلل الأداء والقياسات والتأهيل بالفريق.

وفضل الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، اكتفاء هذه المجموعة بأداء هذه الفقرة فقط، وذلك منعا لتعرضهم للإجهاد، عقب المجهود الكبير في لقاء أمس.

كان الزمالك قد تعادل «3-3» مع بيراميدز أمس، في اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع التاسع للدوري الممتاز، والذى أقيم على ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة.