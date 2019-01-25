شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية وبدنية قوية للبدلاء والمستبعدين من لقاء الزمالك أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البدلاء والمستبعدون من لقاء أمس أمام بيراميدز في الدوري الممتاز، تدريبات تأهيلية وبدنية قوية بالكرة على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى، بتقسيم هؤلاء اللاعبين إلى مجموعتين، حيث يتولى أمير عزمي، المدرب بالجهاز الفني، مجموعة، بينما بيير شومان، المدرب العام، وأيمن عبدالعزيز، المدرب المساعد، مجموعه أخرى.

وعقب هذه الفقرة، خاضت المجموعتان فقرة تكتيكية، تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية، ومنها سرعة التسليم والتسلم تحت الضغط، كذلك بعض الأمور الأخرى الفنية التي نفذها اللاعبون.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.