رسميا .. الزمالك يحصل على توقيع المحترف المصري "زيزو"

حصل نادي الزمالك على توقيع المصري المحترف أحمد سيد زيزو لاعب موريرينسي البرتغالي، لمدة ثلاث سنوات ونصف.

يبلغ زيزو لاعب الزمالك الجديد «23 عاما» ويلعب في مركز الجناح، ولعب في ناشئي نادي وادي دجلة، قبل خوضه تجربة احترافية قصيرة في أوروبا.

وقال اللاعب عقب التوقيع للزمالك: "الزمالك نادي عظيم، والانتقال له خطوة كبيرة في مسيرتي الكروية".

وتابع: "أسعى للمشاركة بشكل أساسي، من أجل الانضمام لمنتخب مصر واللعب في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019".

وعن سبب عودته لمصر وعدم استكمال مشوار الاحتراف، قال: "كان لدي أزمة في الحصول على تأشيرة من أجل العودة للبرتغال، والنادي فشل في حل هذه الأزمة".

وكان الزمالك قد تعادل أمس الخميس مع فريق بيراميدز بثلاثة أهداف لكل فريق، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة، وحافظ الزمالك بهذه النتيجة على فارق النقاط مع صاحب المركز الثاني.

يذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 42 نقطة، بعد خوضه 17 مباراة، ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 39 نقطة.