إيمري يجهز المصيدة الثلاثية لإبطال مفعول بوجبا

ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة التي ستجمع بين آرسنال ومانشستر يونايتد على ملعب الإمارات، ضمن منافسات دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المتوقع أن نشهد مباراة قوية جدًا، خاصة بعد عودة مانشستر يونايتد للنتائج الإيجابية تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، بينما تطور آرسنال في الموسم الحالي مع أوناي إيمري.

ولكن كل مدرب يدرك جيدًا أن وسط الملعب، هو مفتاح الفوز في مباراة اليوم، والسيطرة عليه وفرض الكلمة العليا هي أسرع طريق لحسم اللقاء.

ثلاثي وسط آرسنال

أدرك إيمري أن مواجهة الفرق الكبيرة قد لا تحتاج الدفع بـ3 مدافعين منذ بداية المباراة، وأحيانًا يكون من الأفضل نقل المدافع الثالث ليكون لاعب وسط ثالث، وهو ما حدث في مباراة تشيلسي.

من الممكن أن يكون سبب ذلك هو الإصابات الكبيرة التي ضربت الفريق، وقللت الحلول على مستوى الدفاع، وتحديدًا روب هولدينج وهيكتور بيليرين، بالإضافة إلى الإصابات التي تجبر اللاعب على الغياب عن بعض المباريات، ولكن في النهاية الأمر كان له فائدة كبيرة على المدفعجية.

ومن المتوقع أن يواصل إيمري الاعتماد على ثلاثي الوسط اليوم أمام مانشستر يونايتد، وهم جندوزي وجرانيت تشاكا ولوكاس توريرا، لفرض سيطرته على المباراة، وإيقاف وسط ملعب مانشستر يونايتد.

ويعتمد إيمري بشكل كبير على تقدم الأطراف للمساندة الهجومية، عبر بيليرين سابقًا في الجبهة اليمنى قبل الإصابة وحاليًا ليشتشتاينر، وعلى الجبهة اليسرى هناك كولاسيناك الذي يعد مفتاح لعب مهم جدًا للجانرز، وبالتالي يحتاج الفريق إلى 3 لاعبين في وسط الملعب، لديهم القدرة على تغطية المساحات التي يتركها تقدم الظهيرين.

ومن جهة أخرى فإن إيمري يعلم جيدًا أنه سيواجه وسط ملعب قوي جدًا، بعد قدوم سولسكاير لليونايتد، وارتفاع المستوى الملحوظ على بوجبا وماتيتش وهيريرا، وتحديدًا النجم الفرنسي الذي يقدم دعمًا هجوميًا كبير جدًا.

ويسعى المدرب الإسباني لغلق مساحات وسط الملعب وبين الخطوط التي يتميز بوجبا في استغلالها.

كلمة السر

سيكون الوضع مشابهًا في مانشستر يونايتد، الذي يرغب مدربه سولسكاير في السيطرة على وسط الملعب منذ البداية، لأنه مفتاح الفوز على آرسنال، كما أنه سيحمي الدفاع وحارس المرمى.

سولسكاير يدرك جيدًا بأن آرسنال سيحاول فرض الرقابة على بوجبا وغلق المساحات عليه، وبالتالي سيكون تفكيره هو كيفية هروب النجم الفرنسي من هذه الرقابة، ويجعله يستلم الكرة في مساحة تسمح له بالتمرير أو التسديد.

وبنسبة كبيرة سيعطي سولسكاير تعليماته لخيسي لينجارد، من أجل التواجد بوسط الملعب مع بوجبا للمساندة وفتح مساحة للتمرير والهروب من الرقابة، كما أنه على الأرجح سيبدأ براشفورد على الطرف الأيمن، ثم ينطلق إلى العمق في المساحات، مع سقوط لينجارد للدعم في وسط الملعب.

الأهم بالنسبة لسولسكاير في مباراة اليوم، هو إيجاد حل من أجل عزل الثنائي الهجومي أوباميانج ولاكازيت، عن وسط الملعب، ومنع وصول الكرة لهما، لتميزهما في استغلال المساحات.

وجود بوجبا مفيد أيضًا في الحالة الدفاعية، حتى وإن لم يعد كثيرًا للمساندة الدفاعية، ولكن تواجده في وسط الملعب، سيجبر دفاع وثلاثي وسط الملعب في آرسنال على عدم التقدم كثيرًا، خوفًا من الهجمات المرتدة التي يقودها بوجبا.

وسيكون هناك عبء كبير على الثنائي ماتيتش وهيريرا في الجانب الدفاعي، لترك حرية الحركة لبوجبا التي أعطاها له سولسكاير منذ توليه المسؤولية.