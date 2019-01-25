تركي آل الشيخ يحسم ملف مدرب بيراميدز.. والإعلان مساء اليوم

حسم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري، ملف المدرب الجديد للفريق السماوي، كاشفاً ان الإعلان عنه سيكون مساء اليوم.

ونشر تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "الاعلان عن المدرب النهاردة المساء ان شالله بعد انتهاء الاجتماع ... مدرب كبير ودولي ودرب اندية ومنتخبات ... لدينا ٣ خيارات جاهزه وعند الاستقرار على الخيار المناسب سنتعاقد معه حالاً".

وكشف آل الشيخ عن الثلاثي المرشح وهم البرازيلي فاندرلي لوكسمبورغو، والصربي إيفان يوفانوفيتش، والاسباني مانويل خيمينيز.

وانتهت قمة مثيرة نارية جمعت بين الزمالك وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 3-3 في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة في الدوري المصري، مما جعل آل الشيخ عقب مباراة بيراميدز امام الزمالك ضمن الجولة التاسعة يتخذ قراراُ عاجلاً بإقالة التوأم حسام وإبراهيم حسن من تدريب السماوي.

معلناً عن الاجتماع الثلاثي بينه وبينحسام البدري وأحمد حسن وسيف الوزيري ومجموعة من اللاعبين لتجهيز المرحلة المقبلة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة من 20 مباراة، بينما الزمالك في الصدارة برصيد 42 نقطة من 17 مباراة.