شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي ينضم الى المطالبين باستئناف البحث عن سالا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (برشلونة)

ناشد نجم برشلونة الإسباني والأرجنتين ليونيل ميسي السلطات باستئناف البحث عن مواطنه إيميليانو سالا، بعد أن قررت شرطة جزيرة غورنسي البريطانية أمس (الخميس) إنهاء عمليات البحث التي بدأتها منذ مساء الاثنين عن الطائرة المفقودة التي كانت تقل اللاعب.

وكتب ميسي في حسابه على «انستغرام»: «طالما أن هناك إمكانية، بصيص أمل، نطلب منكم رجاء ألا توقفوا البحث عن إيميليانو».

وتأتي مناشدة ميسي بعد أن توسل والد سالا ولاعبون، بينهم مواطنه لاعب بوردو الفرنسي فالنتين فادا والمهاجم الأوروغوياني لليغانيس الإسباني دييغو رولان، السلطات لتواصل البحث.

وقال هوراسيو، والد اللاعب المفقود، عقب إعلان الشرطة عن انهاء عمليات البحث: «الشيء الوحيد الذي أطلبه منكم هو مواصلة البحث. لا يمكن أن يختفي هكذا»، فيما قالت شقيقته رومينا وهي تبكي لوسائل الإعلام البريطانية في كارديف: «أعرف في أعماق قلبي أن إيميليانو ما زال على قيد الحياة. من فضلكم لا تتوقفوا عن البحث، نفهم (صعوبة المهمة)، ولكن لا تتوقفوا عن البحث. بالنسبة لنا، لا يزالان على قيد الحياة».

وأعلنت شرطة جزيرة غورنسي الخميس على «تويتر»: «لقد راجعنا جميع المعلومات المتاحة (...) واتخذنا القرار الصعب بإنهاء عمليات البحث»، مشيرة إلى أن «فرص البقاء على قيد الحياة في هذه المرحلة ضئيلة جدا».

وقامت الشرطة بأكثر من 24 ساعة من البحث المتواصل شملت السواحل والصخور والجزر باستخدام ثلاث طائرات وخمس طائرات هليكوبتر. كما شاركت باخرتا إنقاذ في العمليات، بمساعدة قوارب الصيد وسفن.