شكرا لقرائتكم خبر عن الفيحاء يتعاقد مع صانع اللعب السويدي بيسارا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

وقعت إدارة نادي الفيحاء عقداً مبدئياً مع صانع اللعب «السويدي» ناهير بيسارا لمدة 6 أشهر مع أفضلية التجديد لموسم إضافي، حيث سيصل اللاعب مساء اليوم إلى المملكة لإجراء الفحوصات الطبية قبل توقيع العقد الرسمي.

ومثّل بيسارا (29 عاما) الفئات السنية للمنتخب السويدي وبدأ مسيرته الاحترافية مع نادي إسيريسكا السويدي، ثم انتقل إلى نادي هاماربي السويدي، قبل أن يخوض تجربته الاحترافية الأولى خارج السويد مع نادي غوزتيبي التركي، بعد ذلك انتقل إلى نادي أوريبرو السويدي موسم 2017-2018 حيث لعب مع أوريبرو خلال آخر موسمين 81 مباراة سجل خلالها 23 هدفا وصنع 22.