شكرا لقرائتكم تشكيل الفريقين.. وادي وكمال يقودا المصري.. وعلي وطلعت للمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري تشكيل مباراة فريقه أمام المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام. التشكيل مكون من: حراسة المرمي: أحمد مسعود خط الدفاع: ايزيكال، اسلام ابو سليمة، كريم العراقي، اسلام عطية خط الوسط: فريد شوقي، سعيدو سنبوري، أحمد شوشة، حسين رجب خط الهجوم: محمود وادي، عمر كمال عبد الواحد فيما أعلن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون تشكيل فريقه والمكون من: حراسة المرمي: محمود أبو السعود خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فادي نجاح، حسن الشامي خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد سوستة، طاهر محمد طاهر، كريم مصطفي خط الهجوم: أحمد علي كامل، محمد طلعت

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