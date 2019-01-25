شكرا لقرائتكم يهمنى الإنسان .. أجهزة مجانية لجماهير الإمارات واستراليا المكفوفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مبادرة إنسانية رائعة، قررت إدارة ملعب "هزاع بن زايد" توزيع أجهزة مجانية للمكفوفين قبل إنطلاق المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي الامارات وأستراليا في السادسة مساء اليوم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس أسيا.

ذكرت صحيفة "الاتحاد" الاماراتية، أن الجماهير الراغبة في حضور مباراة الامارات وأستراليا لاسيما من يعانون ضعفاً في النظر من أصحاب الهمم سيحصلون على أجهزة تضمن إيصال التعليق الصوتي من المعلقين في المباريات إليهم ومشاركتهم في التشجيع.

وأضافت الصحيفة أن الجهاز تم إعتماده من جانب هيئة الإمارات لتنظيم الاتصالات وتهدف لمساعدة أصحاب الاحتياجات الخاصة، خصوصا بالنسبة لفاقدي البصر على الاستمتاع بالمباريات، وهي فكرة جديدة تم تطبيقها في الملاعب العالمية.



66

وحجز منتخب الإمارات مقعده في الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزاً صعباً على قيرغيزستان بنتيجة 3 – 2 بعد اللجوء إلى الوقت الاضافي.

أما منتخب أستراليا فصعد للدور ربع النهائي بعدما نجح في تحقيق الفوز على أوزبكستان بركلات الترجيح ضمن منافسات دور الـ 16 بعدما انتهى الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي.

ويمتلك منتخب الإمارات مجموعة من اللاعبين القادرين على تسجيل وصناعة الأهداف، مثل على مبخوت المهاجم المتميز للفريق، وأحمد خليل الذى سجل 51 هدفاً دولياً لمنتخب بلاده، وكذلك المخضرم إسماعيل مطر.

فى حين يتطلع منتخب أستراليا لمواصلة المشوار نحو الحفاظ على اللقب وكان منتخب أستراليا توج بطلاً للنسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الآسيوية التى أقيمت قبل 4 سنوات، بعدما تغلب فى المباراة النهائية على كوريا الجنوبية.