شكرا لقرائتكم نهاية الشوط الأول .. تعادل سلبى بين قطر وكوريا الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع بين منتخبي كوريا الجنوبية وقطر بملعب "مدينة زايد الرياضية" في الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس أسيا المقامة حالياً في دولة الإمارات بالتعادل السلبي.





وحجز منتخب قطر مقعده فى الدور ربع النهائي بعدما تغلب على العراق بهدف دون مقابل ضمن منافسات دور الـ 16، فيما تفوق منتخب كوريا الجنوبية على البحرين بنتيجة 2 – 1 بعد اللجوء إلى الوقت الاضافي.

ويسعى منتخب كوريا الجنوبية للوصول إلى الدور نصف النهائي بمسابقة كأس اسيا للمرة الرابعة على التوالى، بينما يتطلع منتخب قطر لصناعة التاريخ بالظهور في تلك المرحلة لأول مرة.