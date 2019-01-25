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شكرا لقرائتكم تفاصيل جديدة في إعارة مؤمن زكريا إلي أحد.. 7500 ألف ريال وسيارة ومسكن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن تفاصيل عقد إنتقال مؤمن زكريا لاعب وسط النادي الاهلي لصفوف أحد السعودي وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
وذكرت الصحيفة أن صفقة التعاقد مع مؤمن زكريا كلفت خزينة نادي أحد 750 ألف ريال سعودي، يحصل عليها النادي الاهلي فضلاً عن مقدم عقد ورواتب وسكن وسيارة للاعب حتى نهاية مدة الإعارة.
وأضافت الصحيفة أن نادي أحد السعودي توصل لإتفاق مع الاهلى ومؤمن زكريا على إمكانية تجديد الإعارة موسمًا آخر في حال بقاء أحد في الدرجة الممتازة.
ويحتل أحد الذي يضم أيضاً أحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي المركز الـ 16 والأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط.
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