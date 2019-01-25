شكرا لقرائتكم سولارى عن مواجهة جيرونا: نريد الفوز لتقليص النقاط مع برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد عن الفوز الثمين الذي تحقق على جيرونا بنتيجة 4 – 2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "سانتياجو برنابيو"، في "ذهاب" الدور ربع النهائي بمسابقة كأس ملك اسبانيا.

وقال سولاري في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ريال مدريد "نحن سعداء بالمباراة، بالتفاني واللعب، قدمنا مباراة رائعة بفضل جدارة اللاعبين، الذين لعبوا بانتظام وكثافة، عندما يرفع كل لاعب مستواه يرفع معه مستوى الفريق".

أضاف مدرب ريال مدريد "يجب بدء كل مباراة بأفكار واضحة وترجمة ذلك على أرض الملعب. لتحقيق ذلك نحتاج للعزيمة والطاقة، وهما أمران لا يقلان أهمية عن الجودة، التكتيك أو الجوانب الفنية. لا يمكن التنبؤ بأي شيء في كرة القدم. بإمكانك استحقاق المزيد من الأهداف لكنك إن لم تحول فرصك إلى أهداف بينما يسجل منافسك من هجمات متفرقة فإن الأمور تزداد تعقيداً، لم نحسم تأهلنا بعد وسنخوض مباراة جميلة الأسبوع المقبل".

واصل سولاري حديثه عن فوز ريال مدريد على جيرونا قائلاً "عندما تلعب بشكل جيد وتسجل الأهداف فأنت تغير الديناميكية وينعكس ذلك على النتيجة. في المباراة ضد إشبيلية وفي مباراة أمس سجلنا أهدافًا من فرص حصلنا عليها، على الرغم من انه كان بوسعنا تحقيق نتيجة أكبر اليوم. كرة القدم تكتسي دائمًا بألوان المنافسة وكل مباراة هي تحدٍ جديد. الآن سنركز جهودنا على المباراة ضد إسبانيول بالليجا، ونريد الفوز بها لتقليص فارق النقاط مع المتقدمين في الترتيب العام للمسابقة. من الطبيعي أن نكون أكثر سعادة عندما نفوز".

وعن تألق سيرجيو راموس قائد ريال مدريد قال سولاري "إنه متخصص في تسديدها على طريقة بانينكا، وذلك أمر رائع، المهم هو تسجيل الهدف، لقد أتقن تسديد ضربات الجزاء على مر السنين وقد سجل أمس هدفًا رائعًا من ضربة رأسية وقدم أداءً مذهلاً في أي لحظة".

كما تحدث مدرب ريال مدريد عن اللاعب الشاب فينيسيوس جونيور قائلاً "لقد حقق نموًا كبيرًا أظهر أشياء عندما وصل ويظهرها الآن بشكل متواصل، ما زال في الـ18 من عمره وهو يضفي الكثير من النضارة، الجرأة والخطر المستمر، ما زال لديه الكثير ليتعلمه ويجب أن يواصل النمو. لديه دعم اللاعبين الأكثر خبرةً ونضجًا في الفريق وآمل ان يستمر على هذا المنوال".

أضاف "وصل إلى هنا في سن الـ17 ونما بشكل رائع ومفاجئ. علينا الاهتمام به وان يحافظ هو على طاقته مع مرور الوقت. يجب على زملائه الأكثر نضجًا مساعدته، ولهم يعود الفضل في تكيّفه السريع".