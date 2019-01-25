شكرا لقرائتكم راموس يقود الريال للفوز على جيرونا برباعية في دور الـ8 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق ريال مدريد انتصارا هاما، 4 - 2، على ضيفه جيرونا، يوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب دور الربع نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا،
وعلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، سجل لوكاس فاسكيز هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 18، وراموس في الدقائق 42 و77، وبنزيمة في الدقيقة 80، فيما سجل لوزانو وغرانيل لجيرونا في الدقائق 7 و66.
وبهذا الانتصار يضع ريال مدريد قدما في الدور نصف النهائي، حيث سيُقام لقاء الإياب يوم الخميس المُقبل، على ملعب جيرونا "إستادي مونتيليفي".
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