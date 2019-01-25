مولا وشبنغتيش يحطمان رقمين قياسيين لسباق ماراتون دبي

اسماء السيد - حطم العداء الاثيوبي جيتاني مولا والعداءة الكينية روث شبنغتيش الرقم القياسي لماراثون دبي في مشاركتهما الاولى به بعد فوزهما الجمعة بلقبي الرجال والسيدات تواليا في النسخة ال20 من السباق.

وقطع مولا مسافة السباق البالغة 42.195 كلم في 2.03:34 ساعتين، محققا اول توقيت تحت حاجز الـ 2.04 ساعتين، وماحيا بفارق 26 ثانية الرقم الذي سجله مواطنه موسينت غريميو في نسخة 2018 وبلغ 2.04:00 ساعتين.

وكانت المنصة اثيوبية بالكامل بعدما تفوق مولا على مواطنيه هرباسا نيغاسا (2.03:40 ساعتان) والذي نزل ايضا تحت الرقم القياسي السابق، وأسيفا مينغستو ( 2.04:24 ساعتان).

وقال مولا "بالتأكيد، لم اتوقع أن اقطع المسافة بساعتين وثلاث دقائق. كنت آمل لربما في ساعتين وخمس دقائق او ست دقائق، لذا فهذا الفوز عظيم بالنسبة لي".

وساهمت حالة الطقس الجيدة في تسجيل الارقام القياسية التي سرت ايضا على فئة السيدات، بعد فوز شبنغتيش بالمركز الاول بزمن 2.17:08 ساعتين، ماحية الرقم السابق للاثيوبية روزا ديريجي والذي حققته في النسخة الماضية ايضا بزمن 2.19:17 ساعتين.

واصبحت شبنغتيش ثالث اسرع عداءة في تاريخ الماراتون بعد البريطانية باولا رادكليف (ساعتان و15 دقيقة و25 ثانية، حققته في لندن عام 2003)، والكينية ماري كيتاني (ساعتان و17 دقيقة وثانية واحدة، في لندن ايضا عام 2017).

وتفوقت شبنغتيش على الاثيوبيتين وركنيش ديجيفا(2.17:41 ساعتان) ووركنيش ايديسا (2.21:05 ساعتان).

وحصل الفائزان في سباقي الرجال والسيدات على 100 الف دولار لكل منهما.