شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لمباراة المصرى و المقاولون بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال وعماد النحاس المديران الفنييان للمصري والمقاولون العرب تشكيل المباراة التى تجمع الفريقين والمؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام والمقرر لها الخامسة مساء اليوم باستاد الجيش بالسويس وجاء التشكيل كالآتى : تشكيل المصري أمام المقاولون العرب تشكيل المصري أمام المقاولون العرب حراسة المرمي: أحمد مسعود خط الدفاع: ايزيكال، اسلام ابو سليمة، كريم العراقي، اسلام عطية خط الوسط: فريد شوقي، سعيدو سنبوري، أحمد شوشة، حسين رجب خط الهجوم: محمود وادي، عمر كمال عبد الواحد. تشكيل المقاولون العرب أمام المصري تشكيل المقاولون العرب أمام المصري حراسة المرمي: محمود أبو السعود خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فادي نجاح، حسن الشامي خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد سوستة، طاهر محمد طاهر، كريم مصطفي خط الهجوم: أحمد علي كامل، محمد طلعت.

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل الرسمى لمباراة المصرى و المقاولون بالدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.