شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال لاسارتي لـ"شحات" الأهلي عقب ثلاثية المقاصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نال حسين الشحات لاعب الاهلي إشادة ودعم وثناء الجهاز الفني للفريق عقب ظهوره بشكل جيد خلال مباراة المقاصة مساء الخميس التى أنتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة.

وظهر حسين الشحات بشكل جيد في مباراة الاهلي والمقاصة المؤجلة من الجولة الحادية عشر للدوري وسجل هدف فريقه الأول لينال إشادة وإعجاب الجهاز الفني.

وأكد الجهاز الفني لحسين الشحات أن الهدف جاء ترجمة لجهوده في التدريبات الماضية وكذلك في المباريات التى شارك فيها منذ إنضمامه للقلعة الحمراء.

وإنضم حسين الشحات للأهلي في يناير الجاري قادماً من العين الأماراتي مقابل 5 ملايين دولار وشارك مع الفريق محلياً وكذلك أفريقياً حيث شارك في مباراة شبيبة الساورة الجزائري بدوري أبطال أفريقيا.

ويُعد حسين الشحات واحداً من اللاعبين الذين يعول عليهم الاهلي كثيراً في استعادة الاستقرار والهدوء للمارد الأحمر في ظل التدعيمات القوية التى أبرمها الاهلي خلال انتقالات يناير الشتوية المقبلة.